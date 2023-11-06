"Я не могу назвать их украинцами": Фарион попала в скандал из-за заявлений о солдатах ВСУ

Украинская языковед Ирина Фарион выступила против того, чтобы украинские военные говорили на русском языке. Народная депутат 7-го созыва призвала таких людей называть "русскими".

Ирина Фарион попала в языковой скандал. Фото из открытых источников

Ирина Фарион во время разговора с журналисткой Яниной Соколовой раскритиковала русскоязычных солдат ВСУ. Языковед указала на 29 статью закона Украины и призвала придерживаться ее.

"Я категорически этого не принимаю. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда", — критикует Ирина Фарион русскоязычных военных.

Янина Соколова подчеркнула, что, несмотря на русский язык бойцов из полка "Азов", их нельзя назвать "кацапами". На это Ирина Фарион ответила и призвала называть таких украинских военных "руськими".

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке — то пусть себя назовут руськими", — заявила Фарион и добавила, что "если они такие великие патриоты — покажите свой патриотизм".

Посмотреть отрывок с критикой Ирины Фарион русскоязычных военных в Украине можно ниже:

В соцсети большинство пользователей негативно отреагировали на критику языковеда Ирины Фарион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович заявил о критике в сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его статьи для издания The Economist.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании компании Active Group по языковому вопросу. Респондентов спросили, существует сегодня языковая проблема в Украине и сколько украинцев выступают за ослабление украинизации.