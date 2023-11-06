"Я не могу назвать их украинцами": Фарион попала в скандал из-за заявлений о солдатах ВСУ

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Slava Kot
Украинская языковед Ирина Фарион выступила против того, чтобы украинские военные говорили на русском языке. Народная депутат 7-го созыва призвала таких людей называть "русскими".
Ирина Фарион попала в языковой скандал. Фото из открытых источников
Ирина Фарион во время разговора с журналисткой Яниной Соколовой раскритиковала русскоязычных солдат ВСУ. Языковед указала на 29 статью закона Украины и призвала придерживаться ее.
Янина Соколова подчеркнула, что, несмотря на русский язык бойцов из полка "Азов", их нельзя назвать "кацапами". На это Ирина Фарион ответила и призвала называть таких украинских военных "руськими".
Посмотреть отрывок с критикой Ирины Фарион русскоязычных военных в Украине можно ниже:
В соцсети большинство пользователей негативно отреагировали на критику языковеда Ирины Фарион.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович заявил о критике в сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его статьи для издания The Economist.
Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании компании Active Group по языковому вопросу. Респондентов спросили, существует сегодня языковая проблема в Украине и сколько украинцев выступают за ослабление украинизации.
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