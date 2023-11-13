logo

BTC/USD

36645.54

ETH/USD

2048.71

LTC/USD

72.53

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тупик в войне: почему на Западе советуют Украине уйти в стратегическую оборону
commentss НОВОСТИ Все новости

Тупик в войне: почему на Западе советуют Украине уйти в стратегическую оборону

Учитывая преимущество россиян в ресурсах, сейчас Украине выгоднее воевать от обороны, считают западные эксперты

сегодня, 16:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В условиях тупика на фронте, что не позволяет ни одной стороне осуществить большой прорыв, для Украины, которая уступает России по всем основным ресурсам, было бы выгоднее перейти к стратегической обороне. Отражая российские наступления, украинцы могли бы нанести россиянам значительно больше вреда при своих меньших потерях, чем ведя собственное контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".

Тупик в войне: почему на Западе советуют Украине уйти в стратегическую оборону

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что на Западе все громче звучат голоса, которые говорят, что задержки с поставками западного оружия были одной из причин неудачи украинского контрнаступления. Но теперь ситуация в тупике, и нет такого оружия, передача которого, могла бы радикально изменить ход войны.


Проблемы с наступлением имеют не только украинцы, но и россияне, что свидетельствует текущая битва за Авдеевку. Имея крайне незначительные территориальные достижения, агрессор несет там огромные потери. Поэтому, учитывая большее количество мобилизационного ресурса и возможностей военного производства в России, для Украины будет невыгодным тратить дефицитные ресурсы на собственное наступление.

"Учитывая ограниченную способность Украины перехватить инициативу на поле боя против российских войск, некоторые сторонние наблюдатели говорят, что самым безопасным направлением действий Киева является перейти к оборонительной позиции и заставить Россию тратить свои войска и оборудование в поисках достижений. Украина в определенной степени воспользовалась таким подходом в Авдеевке", — отмечает WSJ.

Также издание "Комментарии" сообщало — военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-war-slips-toward-violent-stalemate-59a6f8e5?mod=hp_lista_pos2
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:39

Тобто нескінченна війна. Мінськ-3 за замовчуванням. Юдейські геніально! Перемога дозволяє закінчити війну, припинити втрати, почати розвиватись. В Україні буде два величезних гнійника: 1 ззовні гарячі військові дії, 2 всередині нацистська хунта Фюрера, перетворена на царизм у владі. Юдейська класика! А де там Гаага, репарації? Навмисне провокаційне Бендерство як Фаріон працює на ФСБ? Як Божі пастирі обдурили Божих овець, ніхто навіть і не зрозумів. А юдейський Фюрер і справді геній!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!