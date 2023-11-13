Тупик в войне: почему на Западе советуют Украине уйти в стратегическую оборону

В условиях тупика на фронте, что не позволяет ни одной стороне осуществить большой прорыв, для Украины, которая уступает России по всем основным ресурсам, было бы выгоднее перейти к стратегической обороне. Отражая российские наступления, украинцы могли бы нанести россиянам значительно больше вреда при своих меньших потерях, чем ведя собственное контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что на Западе все громче звучат голоса, которые говорят, что задержки с поставками западного оружия были одной из причин неудачи украинского контрнаступления. Но теперь ситуация в тупике, и нет такого оружия, передача которого, могла бы радикально изменить ход войны.

Проблемы с наступлением имеют не только украинцы, но и россияне, что свидетельствует текущая битва за Авдеевку. Имея крайне незначительные территориальные достижения, агрессор несет там огромные потери. Поэтому, учитывая большее количество мобилизационного ресурса и возможностей военного производства в России, для Украины будет невыгодным тратить дефицитные ресурсы на собственное наступление.

"Учитывая ограниченную способность Украины перехватить инициативу на поле боя против российских войск, некоторые сторонние наблюдатели говорят, что самым безопасным направлением действий Киева является перейти к оборонительной позиции и заставить Россию тратить свои войска и оборудование в поисках достижений. Украина в определенной степени воспользовалась таким подходом в Авдеевке", — отмечает WSJ.

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