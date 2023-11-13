Тупик в войне: почему на Западе советуют Украине уйти в стратегическую оборону

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Кравцев Сергей
В условиях тупика на фронте, что не позволяет ни одной стороне осуществить большой прорыв, для Украины, которая уступает России по всем основным ресурсам, было бы выгоднее перейти к стратегической обороне. Отражая российские наступления, украинцы могли бы нанести россиянам значительно больше вреда при своих меньших потерях, чем ведя собственное контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что на Западе все громче звучат голоса, которые говорят, что задержки с поставками западного оружия были одной из причин неудачи украинского контрнаступления. Но теперь ситуация в тупике, и нет такого оружия, передача которого, могла бы радикально изменить ход войны.
Проблемы с наступлением имеют не только украинцы, но и россияне, что свидетельствует текущая битва за Авдеевку. Имея крайне незначительные территориальные достижения, агрессор несет там огромные потери. Поэтому, учитывая большее количество мобилизационного ресурса и возможностей военного производства в России, для Украины будет невыгодным тратить дефицитные ресурсы на собственное наступление.
Также издание "Комментарии" сообщало — военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться.
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Ігор
сегодня, 16:39
Тобто нескінченна війна. Мінськ-3 за замовчуванням. Юдейські геніально! Перемога дозволяє закінчити війну, припинити втрати, почати розвиватись. В Україні буде два величезних гнійника: 1 ззовні гарячі військові дії, 2 всередині нацистська хунта Фюрера, перетворена на царизм у владі. Юдейська класика! А де там Гаага, репарації? Навмисне провокаційне Бендерство як Фаріон працює на ФСБ? Як Божі пастирі обдурили Божих овець, ніхто навіть і не зрозумів. А юдейський Фюрер і справді геній!