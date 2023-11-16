Контрнаступление придется менять на оборону: генерал рассказал о перспективах войны в 2024 году

Если в начале 2023 года украинцы с нетерпением ждали начала анонсированного контрнаступления ВСУ, то с наступлением 2024 года, скорее всего, украинцам придётся ждать, что украинская армия перейдёт к стратегической обороне по всей линии фронта. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в ходе круглого стола, посвященного войне в Украине, высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Генерал отметил, что на сегодняшний день, как украинская, так и российская армии имеют ресурсы для продолжения войны. Нет никаких оснований сказать, что какая-то из сторон ближе к победе. Ситуация такая же, как и год назад, когда нет ясности.

Если говорить о контрнаступлении украинской армии, то оно пока что не привело к фундаментальным изменениям. Видно, что Запад не был готов к таким не совсем утешительным результатам. Поэтому союзники не утверждали масштабных программ по поставкам нам тяжёлого вооружения.

"Перспективы конца этого года и следующего вижу в том, что нам придется перейти к стратегической обороне на всем фронте, а также аккумулировать силы и средства, и по их наличию формировать планы дальнейших действий на 2024 год", — отметил Романенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 631-й день полномасштабного российского вторжения ситуация на восточном фронте сложилась крайне сложно для Украины. Противник активно давит на востоке, особенно в районе Авдеевки. ВСУ, в свою очередь, заставляют оккупантов пятиться на юге – в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о том, что происходит на фронтах российско-украинской войной и каковы перспектива дальнейшего развития событий изданию "Комментарии" рассказали эксперты.



