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Контрнаступление придется менять на оборону: генерал рассказал о перспективах войны в 2024 году

Украина и Россия еще имеют ресурсы для продолжения войны, но судьба войны остается неопределенной как это было и год назад

сегодня, 16:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если в начале 2023 года украинцы с нетерпением ждали начала анонсированного контрнаступления ВСУ, то с наступлением 2024 года, скорее всего, украинцам придётся ждать, что украинская армия перейдёт к стратегической обороне по всей линии фронта. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в ходе круглого стола, посвященного войне в Украине, высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Контрнаступление придется менять на оборону: генерал рассказал о перспективах войны в 2024 году

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Генерал отметил, что на сегодняшний день, как украинская, так и российская армии имеют ресурсы для продолжения войны. Нет никаких оснований сказать, что какая-то из сторон ближе к победе. Ситуация такая же, как и год назад, когда нет ясности. 


Если говорить о контрнаступлении украинской армии, то оно пока что не привело к фундаментальным изменениям. Видно, что Запад не был готов к таким не совсем утешительным результатам. Поэтому союзники не утверждали масштабных программ по поставкам нам тяжёлого вооружения.

"Перспективы конца этого года и следующего вижу в том, что нам придется перейти к стратегической обороне на всем фронте, а также аккумулировать силы и средства, и по их наличию формировать планы дальнейших действий на 2024 год", — отметил Романенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 631-й день полномасштабного российского вторжения ситуация на восточном фронте сложилась крайне сложно для Украины. Противник активно давит на востоке, особенно в районе Авдеевки. ВСУ, в свою очередь, заставляют оккупантов пятиться на юге – в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о том, что происходит на фронтах российско-украинской войной и каковы перспектива дальнейшего развития событий изданию "Комментарии" рассказали эксперты.




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Источник: https://www.youtube.com/live/aSXS8Wsp58Y?si=34bpu8_s0FTTkbbX
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:17

Ще один доказ ще на брехні перемоги не збудуєш. Зараз би говорити про відповідальність брехливого Фюрера і відповідальність пропаганди Портнікова Соловйова яка обійшлась країни дуже дорого.


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