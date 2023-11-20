Удалось ли россиянам прорвать линию обороны вблизи Авдеевки: в ВСУ прояснили ситуацию

Информация, которая активно распространяется в российских пабликах не соответствует действительности. Российские захватчики в Авдеевке Донецкой области не прорвали линию обороны украинских защитников. Ситуацию контролируют оперативное командование и командиры подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Цехоцкий.

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

"Мы не будем освещать в эфире где кто прорвался, потому что это, скажем так, мало говоря, не соответствует действительности. А, во-вторых, чтобы не освещать эту ситуацию для врага", — заявил военный.

Отметим, 20 ноября проект DeepState в Telegram сообщил, что на Авдеевском направлении противники якобы "имели успехи на промке".

Читайте также на портале "Комментарии" — есть только одна причина: в ВСУ объяснили, почему Кремлю так нужна Авдеевка.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны (ISW) рассказали, действительно ли Россия приблизилась к захвату Авдеевки.

Ранее "Комментарии" писали – полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг нее с порталом "Комментарии" поделились эксперты.



