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Есть только одна причина: в ВСУ объяснили, почему Кремлю так нужна Авдеевка

Только за сутки российские террористы сбросили на город около тридцати 500-килограммовых авиабомб

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нет никакой стратегической цели в том, чтобы оккупировать Авдеевку, но есть другая цель – политическая. И именно для того, чтобы достичь этой цели путинский режим бросает в топку войны огромные колонны, как живой силы, так и техники. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Есть только одна причина: в ВСУ объяснили, почему Кремлю так нужна Авдеевка

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, подходит к концу год и противнику нужно показать, что он сумел хотя бы чего-то достичь за все это время. Захват Авдеевки путинский режим хочет преподнести как единственную, но знаковую победу.


Вот только оккупанты не понимают, отметил Александр Штупун, если они думают, что с захвата Авдеевки перед ними откроются новые возможности, то они сильно заблуждаются. 

По словам спикера пресс-центра Сил обороны Таврического направления, захват Авдеевки – это, скорее всего, тот максимум, который может продемонстрировать российская армия. На большей "вторая армия мира" сегодня явно неспособна, что может радовать не только Украину, но и весь цивилизованный мир. 

Читайте также на портале "Комментарии" — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW рассказали, действительно ли Россия приблизилась к захвату Авдеевки.




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