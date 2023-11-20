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Не так быстро, как хотелось бы: Зеленский сделал новое заявление о продолжительности войны

Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не имеет ничего общего с кино и завершится все не так быстро, как хотелось бы

сегодня, 11:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Война в Украине – это не кино, которое имеет определённую продолжительность и концовку. Реальная война – это совсем другое, это "ежедневная тяжелая работа", за которой стоят жизни украинцев и военных, и на которую нужно время. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время встречи с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Не так быстро, как хотелось бы: Зеленский сделал новое заявление о продолжительности войны

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Люди почему-то относятся к этому (Ред. – к войне), как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы", — высказался президент.


Но, по словам президента, для украинцев и украинских воинов война — "это не кино, это наши жизни, это ежедневный тяжелый труд". И для того, чтобы ее завершить нужно время.

Глава украинского государства считает, что завершится все не так быстро, как хотелось бы украинцам, но Украина и ее союзники не имеют права опускать руки.

Читайте также на портале "Комментарии" — после всех дискуссий и рассуждений о дальнейшей поддержке Украины мир должен дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет и помощь Украине продолжится. Такое заявление во время своего традиционного обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – что будет означать для Украины возвращение Дональда Трампа в Белый дом: какие торги предоставления помощи нашей стране идут в Конгрессе. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-generalnim-direktorom-fox-co-87141
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