Не так быстро, как хотелось бы: Зеленский сделал новое заявление о продолжительности войны

Война в Украине – это не кино, которое имеет определённую продолжительность и концовку. Реальная война – это совсем другое, это "ежедневная тяжелая работа", за которой стоят жизни украинцев и военных, и на которую нужно время. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время встречи с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Люди почему-то относятся к этому (Ред. – к войне), как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы", — высказался президент.

Но, по словам президента, для украинцев и украинских воинов война — "это не кино, это наши жизни, это ежедневный тяжелый труд". И для того, чтобы ее завершить нужно время.

Глава украинского государства считает, что завершится все не так быстро, как хотелось бы украинцам, но Украина и ее союзники не имеют права опускать руки.

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