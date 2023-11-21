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ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: в США рассказали, где идут бои

Силы оброны смогли расширить зону контроля у западной части Кринок

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники продолжают наступление на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои развернулись возле села Крынки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны.

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: в США рассказали, где идут бои

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что согласно проанализированным данным института, украинские силы продолжили операции на восточном (левом) берегу Днепра Херсонской области 20 ноября и, по сообщениям, продвинулись вперед.


Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы расширили зону своего контроля в западной части Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр), и что вблизи населенного пункта продолжаются бои.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что российские войска продолжают наносить удары термобарическими боеприпасами из ТОС-1А по украинским силам, действующим вблизи Крынок.

Также российские военные блогеры говорят, что украинские войска атаковали в направлении Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная 20 ноября и несколько продвинулись вперед вблизи Кременной.

Украинские военные источники сообщили 20 ноября, что украинские силы продолжили успешные штурмовые действия к югу от Бахмута.

Российские войска продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении 20 ноября и, по сообщениям, продвинулись на юго-запад от Бахмута.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-20-2023
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