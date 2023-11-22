Как изменилась российско-украинская война: на что сейчас делают ставки Киев и Москва

Российско-украинская война вышла на новый уровень, всё более явно переходя в долгосрочный конфликт. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби подчеркивает, что, если не помогать Украине, агрессия РФ будет лишь расти. С вызовом уже для последующих поколений. Сами россияне особого этого и не скрывают, предъявляя территориальные (и не только) претензии к тем или иным государствам. А президент Украины Владимир Зеленский дает понять, что не готов к "мирному плану" по-российски, который предусматривает согласие с оккупацией наших территорий. Да и украинское общество, согласно опросам, выступает против того, чтобы отказаться от части территории даже ради вступления Украины в НАТО. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" последние тенденции в ракурсе российско-украинского противостояния.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Основные ставки, как Киевом, так и Москвой делаются на весеннюю кампанию

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Если говорить о военном фронте, наблюдается определенное снижение боевых действий из-за ухудшения погодных условий. Впрочем, не исключено, что будут попытки определенных маневров для улучшения позиций с обеих сторон в преддверии зимы. Скорее всего, в этот период стороны традиционно перейдут к позиционному противостоянию. Больше станут работать артиллерия, авиация, ракетные войска. Без особо активных сухопутных операций".

Впрочем, продолжает Игорь Петренко, если Путин, как предполагают некоторые эксперты, хочет получить некий позитивный для себя результат перед очередным выдвижением в президенты, в районе той же Авдеевки может происходить нечто, сходное с тем, что происходило ранее в Бахмуте. А именно – самоубийственные штурмы ради взятия развалин города, что российская пропаганда преподнесет как "великую победу".

Но основные ставки, как Киевом, так и Москвой, похоже, делаются уже на весеннюю кампанию, считает эксперт.

Президент Зеленский вместе с министром обороны Умеровым активно работают над усилением наших ПВО/ПРО. Тут имеем определенные успехи, в том числе серьезную помощь со стороны Германии. Мы максимально стараемся закрыть небо от российских ударов", – отмечает Игорь Петренко. "Учитывая надвигающиеся холода, мы готовимся к потенциальным обстрелам нашей энергосистемы со стороны врага

В свою очередь, РФ старается плотнее сотрудничать с теми, кто на это готов. С тем же Ираном, надеясь получить от него ракеты. С теми же ультраправыми партиями в ЕС, как польская "Конфедерация", вносящая свою лепту в блокирование польско-украинской границы. Как венгерские и словацкие власти, неровно дышащие к Кремлю.

"Единство Евросоюза испытывается сейчас на прочность, – считает собеседник "Комментариев". – Надеемся, ничего тут у РФ и ее сателлитов не выйдет".

На дипломатическом фронте, по словам Игоря Петренко, Украина продолжает активно работать с партнерами. Особенно с европейскими, так как помощь со стороны США несколько пробуксовывает из-за внутренних перипетий.

"При этом, не прекращается работа в Штатах. И наша посол Маркарова, и наши периодически направляемые туда делегации, и наши диаспора стараются убедить Конгресс принять законопроект о мощной помощи Украине на будущий год. Это же является приоритетом Белого дома и являющейся на данный момент партии власти – Демократической партии. Но, к сожалению, для части Республиканской партии (прежде всего, трампистов), выделение такой помощи превратилось в инструмент для получения личных выгод во внутренней политике. Особенно на фоне разворачивающейся новой электоральной кампании. Как следствие – видим определенные торги", – поясняет эксперт.

По его словам, недавнее общение президента Зеленского с рядом зарубежных медиа – это как раз таки попытка достучаться до той части западного общества, которая использует московские нарративы.

настроенного, в отличие от предшественников, не пророссийски. Продолжается и подготовка к глобальному саммиту мира, где будет обсуждаться основанная на уважении к международному праву формула Зеленского по прекращению войны", – заключает Игорь Петренко. "Параллельно с этим, на дипломатическом фронте мы продолжаем работу с Глобальным Югом. Возможно, сейчас откроется окно возможностей, чтоб достучаться до Аргентины, получившей нового президента

Пока что каких-то прорывов на фронте ожидать не стоит

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан уверен, что сейчас Украина переживет достаточно чувствительный момент. И связано это с несколькими факторами.

Первый – это то, что России удалось перевести экономику на военные рельсы.

"Страна-агрессор выпускает снаряды в больших объемах, чем до широкомасштабного вторжения в Украину. Запустила ряд производств дронов, РЭБ и так далее. Сумела договориться с Северной Кореей о поставках снарядов. Получает от Ирана дроны типа "Шахед", а, возможно, вскоре станет получать и баллистические ракеты", – аргументирует эксперт.

Второе — началась пробуксовка агрессивной внешней политики, которую пыталась вести Администрация Байдена.

"Это вызвано приближающимися президентскими выборами. Республиканская партия (прежде всего, ее трампистское крыло) прилагает неимоверные усилия для того, чтоб вернуться в Белый дом. И жертвует в этой борьбе даже отношениями с таким стратегическим партнером США как Израиль. Ведь, блокируая помощь Украине, они фактически блокируют и помощь Израилю, – акцентирует Вадим Трюхан. – Согласно прогнозам, это временный тупик, из которого вскоре найдут выход. Но пока такой выход не найден, ситуация на российско-украинском фронте может на некоторых участках стать критической для ВСУ. Ведь мы очень зависим от поставок вооружений и боеприпасов со стороны зарубежных партнеров".

Третий фактор — это первые признаки нарушения принципа "единство – в многообразии", который исповедовал много десятилетий Евросоюз.

становятся фактически троянскими конями РФ в теле ЕС. Украине остается лишь надеяться, что тяжеловесы типа Германии, Франции, Италии не позволят таким троянским коням поставить под сомнение вопрос продолжения поддержки нашей страны в ее борьбе против российской агрессии", – отмечает эксперт. "Уже не только Венгрия, но и Словакия

Четвертый фактор – естественная усталость войск.

"Кто бы что ни говорил, а воюет не вся Украина. Лишь небольшая часть людей мобилизационного возраста находится в составе ВСУ или территориальной обороны. Когда идешь по тому же Киеву или другим большим городам, видишь, что рестораны и спортзалы забиты молодыми людьми, которые не пошли защищать Родину. А призываются в основном украинцы возрастом 40+... И эта усталость, равно как недостаточная оснащенность, не дает возможности ВСУ эффективно выполнять задания, поставленные высшим военно-политическим руководством. В том числе, поэтому нам не удалось достигнуть значительных успехов во время летнего наступления", – считает Вадим Трюхан.

Недаром, продолжает он, главком ВСУ Валерий Залужный в своем блоге в журнале The Economist поднимал, в том числе, вопрос расширения мобилизации.

"Похоже, до конца этого года и в первые месяцы 2024-го, каких-то прорывов на фронте ожидать не стоит, – считает эксперт. – Без современной авиации, без мощной ПВО это невозможно. Сейчас на линии фронта (да и в тылу) массу проблем доставляют вражеские дроны, управляемые авиабомбы, ракеты. У нас не хватает средств, чтоб их сбивать. Украине в очередной раз важно выстоять. Дождаться поступления натовских самолетов, большего числа систем ПВО. Уже есть хорошие новости. Та же Германия включила в последний пакет помощи четыре системы ПВО IRIS-T, два десятка тысяч снарядов 155-мм калибра, другие "няшки". Это серьезное усиление ВСУ. Как и 60 ЗСУ Gepard, которые наши партнеры выкупили у Иордании для передачи Украине. Но этого всё равно мало. И задача сейчас – перетерпеть. Подготовиться к нашим наступательным действиям в новом году. Учитывая все ошибки прошлого – с надеждой на лучшее будущее".

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