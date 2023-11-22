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Сколько украинцев готовы отказаться от части территории ради вступления Украины в НАТО

Социологическое исследование показало, готовы ли украинцы пойти на территориальные уступки, чтобы Украина стала членом НАТО.

сегодня, 11:50
Автор:
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Slava Kot
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Большинство украинцев не поддерживают идею территориальных уступок в пользу России, чтобы получить возможность Украины присоединиться к НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического исследования компании Active Group.

Сколько украинцев готовы отказаться от части территории ради вступления Украины в НАТО

Согласны ли украинцы ради вступления в НАТО отказаться от территорий. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 69,2% украинцев против идеи отказаться от части украинских территорий ради вступления Украины в НАТО. Из них 52,1% категорически против подобных шагов.


Полностью поддерживают вступление Украины в НАТО с отказом территорий 6,6% опрошенных, а 14,8% выражают поддержку таким шагам.

Просмотр результатов социологического исследования относительно возможности украинцев отказаться от части территорий Украины ради вступления в НАТО можно ниже:

Сколько украинцев готовы отказаться от части территории ради вступления Украины в НАТО - фото 2

Напомним, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил идею вступления Украины в НАТО по частям. Сначала без оккупированных территорий, к которым со временем можно будет присоединить все остальные украинские земли. Расмуссен объяснил, что в таком случае Украина сможет сосредоточиться на боевых действиях на фронте, а остальные украинские территории будут под защитой.

Один из чиновников НАТО Стиан Енссен в ходе дискуссий указал, что возможным решением для Украины будет отказ от оккупированных территорий для членства в НАТО. По словам Енссена, такие идеи рассматриваются в отношении будущего Украины.

В Офисе президента критически отреагировали на такие заявления и объяснили, что это лишь провоцирует Кремль к предстоящим агрессиям. По словам Подоляка, Россия не остановится на попытке оккупации Украины несмотря будут ли это "натовские" или "не натовские" территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, готова ли Украина закончить войну и отказаться от Крыма и Донбасса.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании среди россиян, показавшем сколько из них поддерживает вывод армии РФ из Украины и возвращение к границам 1991 года.



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