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Зеленский подтвердил, что война в Украине может быть остановлена, но есть нюанс

Президент подчеркнул, что Украина не готова потерять Крым и Донбасс, ради прекращения огня и установления мира

сегодня, 11:27
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Кравцев Сергей
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Украина может остановить войну с Россией, но для этого придется отдать российским захватчикам Донбасс и Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью каналу "Fox News".

Зеленский подтвердил, что война в Украине может быть остановлена, но есть нюанс

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану", — отметил Владимир Зеленский.


Глава государства также заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план по Украине.

"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его "формуле мира". Я готов (с ним встретиться – ред.). Конечно, если у него есть чёткий мирный план, он может поделиться им со мной", — прокомментировало Владимир Зеленский.

Он также выразил надежду на помощь Конгресса США Украине.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты будут с нами в борьбе с российским терроризмом", — подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-talks-israel-us-elections-foxs-benjamin-hall-says-ukraine-global-risks
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