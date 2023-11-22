Зеленский подтвердил, что война в Украине может быть остановлена, но есть нюанс

Украина может остановить войну с Россией, но для этого придется отдать российским захватчикам Донбасс и Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью каналу "Fox News".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план по Украине.

"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его "формуле мира". Я готов (с ним встретиться – ред.). Конечно, если у него есть чёткий мирный план, он может поделиться им со мной", — прокомментировало Владимир Зеленский.

Он также выразил надежду на помощь Конгресса США Украине.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты будут с нами в борьбе с российским терроризмом", — подчеркнул Зеленский.

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