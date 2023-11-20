Работаем круглосуточно и без выходных: кто защищает энергосистему Украины от российских ударов

США и Великобритания, как ключевые союзники Киева в российско-украинской войне, совместно с украинским правительством работают над усилением защиты энергосистемы от российских ракетных и дроновых ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Посол США в Украине Бриджит Бринк

"Мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы помочь сохранить свет, отопление и электроэнергию на фоне варварских нападений России", – отметила посол.

Дипломат также опубликовала фото с украинскими чиновниками и сообщила, что прошла "важная и продуктивная встреча" с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Курбаковым, главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, руководителем Госагентства восстановления Мустафой Найемом, представителями Минобороны Украины и представителями Великобритании для обсуждения "совместных усилий по защите энергосистемы этой зимой".

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Также издание "Комментарии" сообщало – с приближением холодов тема российских атак на украинскую энергосистему и нашей готовности к этому становится всё более обсуждаемой. Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что российская армия сейчас массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, выжидая, когда станет холоднее. При этом Галущенко, как ранее президент Украины Владимир Зеленский, считает справедливым наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Как оцениваете данные заявления и в целом подготовку Украины к атакам врага по нашей энергосистеме? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



