Чего ждет Путин, чтобы нанести массированный удар по Украине: как изменится тактика РФ

С приближением зимы нарастает интрига, будет ли Россия повторять прошлогоднюю свою тактику, обстреливая ракетами объекты критической инфраструктуры Украины или же воздержится от этого, избрав другие механизмы давления в войне. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, которые дали свои оценки и прогнозы.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

На Украину может полететь 100 ракет, но, с другой стороны, россияне не могут одновременно задействовать все носители

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" высказал мнение, что разгадка новой тактики россиян может наступить уже совсем скоро, ведь синоптики прогнозируют минусовую температуру практически во всех областях Украины.

При этом эксперт призывает всех не самообманываться, надеясь на то, что массированные обстрелы прекратились, потому что у россиян закончились ракеты. Конечно же не закончились. Более того, сейчас речь идет о накоплении россиянами ракет и оптимизации самих ударов.

"Российское командование в прошлом году осталось недовольным. Сейчас, чтобы максимизировать свои способности, они, во-первых, будут ждать низких температур, когда продолжительный период будет ниже нуля. Пока они будут ждать — они будут накапливать крылатые ракеты. Время от времени они будут использовать баллистические и аэробалистические. Но что касается крылатых ракет и "Калибров", то они будут создавать запасы, чтобы более интенсивно наносить удары по Украине с наступлением морозов", — считает Коваленко.

По его мнению, оккупанты способны, как и в прошлом году ударить сразу 100 ракетами, но вряд ли они будут повторять это, ведь такая тактика себя не оправдала. В теории враг, конечно же, может нанести массированный удар, но на практике это маловероятно.

В Российской Федерации изменился ассортимент ракет

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью "OBOZ.UA" высказал мнение, что оккупанты будут менять тактику. В этот раз они могут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру в одной или нескольких областях.

По словам эксперта, в том году противник пытался уничтожить всю энергетическую систему во всех областях одновременно, однако им это не удалось, масштабного блэкаута в Украине не было. Сейчас у них недостаточный запас ракет для масштабных атак, поэтому, по мнению Михаила Жирохова, террористы будут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру в одной, двух или трех областях.

"Такой подход, к сожалению, может быть эффективным. Но думаю, что наш Генеральный штаб это понимает, поэтому может перебрасывать системы ПВО на прикрытие конкретных областей, если возникнет такая необходимость", — отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться.



