Как Украина подготовилась к ударам по энергосистеме: чего выжидает РФ

С приближением холодов тема российских атак на украинскую энергосистему и нашей готовности к этому становится всё более обсуждаемой. Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что российская армия сейчас массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, выжидая, когда станет холоднее. При этом Галущенко, как ранее президент Украины Владимир Зеленский, считает справедливым наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Как оцениваете данные заявления и в целом подготовку Украины к атакам врага по нашей энергосистеме? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

Россияне могут начать обстрелы в любой момент

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква поделился таким мнением:

"Предсказать сейчас динамику атак россиян на нашу энергосистему очень сложно. Они вполне могут начать обстрелы в любой момент".

Мы, в свою очередь, считает эксперт, можем начать атаки на энергосистему того же временно оккупированного Крыма.

"Она не такая разветвленная – и атака на пару ключевых объектов может создать серьезные трудности с энергоснабжением полуострова", – поясняет Денис Саква.

Судя по заявлениям высших официальных лиц, есть понимание того, что нас ожидает

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний не сомневается, что Россия не поменяет свою тактику – и будет использовать наработки прошлой зимы, когда пыталась погрузить всю Украину во тьму. Очевидно и то, продолжает он, что противник станет действовать умнее, хитрее, подлее.

по нашей инфраструктуре (в том числе энергетической), ожидая наступления холодов. В прошлом году такие атаки начались в октябре, когда была еще достаточно теплая погода. Это позволило Украине понять тактику врага, оперативно среагировать на многие вещи. Спасла нас от многих трудностей и теплая зима, на которую мы вновь надеемся", – подчеркивает Тарас Загородний. "Нет сомнений, что агрессор отложил массированные удары

Соответственно, отмечает он, те предупреждения, которые делают президент, отдельные министры и представители ГУР – оправданы. Россияне не оставляют планов заморозить Украину и сломить волю украинце к сопротивлению.

Вопрос – насколько украинская власть к этому подготовилась? Насколько удалось нарастить систему ПВО (понятно, что никто не станет приводить полные данные, тут мы можем лишь догадываться)? По сравнению с прошлым годом, точно есть позитивные подвижки. У нас стало больше NASAMS, появились Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba. Противник явно рассчитывает на истощение этих систем. Прежде всего, с помощью "Шахедов". После чего станет массированно бить ракетами, а в прифронтовых регионах — и бомбами", – прогнозирует эксперт. "Дроны-камикадзе типа "Шахед", которые россияне стали производить уже сами в больших количествах, станут применяться в комбинации с разными типами ракет

Он отмечает, что, судя по заявлениям высших официальных лиц, есть понимание того, что нас ожидает – и есть соответствующая подготовка. Насколько мы реально готовы, похоже, скоро узнаем, констатирует Тарас Загородний.

В этот раз у нас улучшились возможности для защиты своей энергосистемы

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:

"По словам представителей правительства, мы подошли к этой зиме, полностью подготовленными. Все объекты энергетики работают, проведены необходимые ремонты, сделаны запасы, имеется финансовая поддержка со стороны партнеров. Будем надеяться, что слова не разойдутся с делами".

Нет сомнений, отмечает эксперт, что уменьшение количества ракет и беспилотников в российских атаках последнего времени, связано с накоплением их для ударов в холодное время. Чтоб второй раз, после прошлой зимы, попытаться погрузить Украину в холод и мрак.

"Похоже, именно это одна из целей т.н. "СВО". Чтоб украинцы лишились благ цивилизации, – подчеркивает Андрей Новак. – При этом, по сравнению с прошлой зимой, у РФ точно меньше ракет разного класса (вряд ли она будет способна выпускать по сто ракет в сутки чуть ли не каждую неделю, как тогда). А у Украины – намного больше средств ПВО разных типов. Плюс – у нас вскоре может появиться такой значимый фактор преимущества как многофункциональный истребитель F-16, который, среди прочего, может сбивать воздушные цели, включая ракеты и беспилотники разного класса".

Соответственно, продолжает эксперт, можно осторожно спрогнозировать, что в этот раз у нас улучшились возможности для защиты своей энергосистемы. И что мы сможем пройти зиму без блэкаутов, либо со значительно меньшим их числом, чем в прошлый отопительный сезон. И что масштаб разрушений нашей энергосистемы будет в этот раз значительно меньше.

нежели предыдущая – в плане масштабов обстрелов со стороны РФ и количества причиненных ими разрушений". "Так что, – признался Андрей Новак, – я согласен с мнением, что грядущая зима (особенно, если окажется такой же теплой, как зима 2022-23 гг) обещает пройти для Украины более легко

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