С чем Украина входит в зиму: действительно ли этот отопительный сезон будет легче предыдущего

В отопительный сезон 2023-24 россиянам будет значительно труднее существенно навредить украинской энергосистеме, ведь сейчас Украина имеет более мощную систему ПВО, а энергетика весь год готовилась к возобновлению ударов. Об этом пишет CNN со ссылкой на мнения представителей Главного управления разведки Минобороны Украины и ДТЭК. Согласны ли с такой оценкой ситуации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Отопительный сезон-2023-2024 Фото: из открытых источников

Нынешний отопительный сезон вряд ли окажется намного легче предыдущего

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев признался, что не давал бы столь однозначных оценок готовности Украины к отопительному сезону.

"Да, действительно, плотность противовоздушной обороны сейчас намного выше, чем год назад. Да, действительно, больше защищены и сами объекты энергетики. В частности, за счет улучшения пассивной защиты, заглубления оборудования, установки бетонных заграждений и противодронных сеток. Но, по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, есть и минус – меньший резерв мощности энергетической системы и использование в качестве основных резервных линий передачи в ряде регионов страны", – поясняет эксперт.

Поэтому, продолжает он, нынешний отопительный сезон вряд ли окажется намного легче предыдущего.

"Гарантировать энергоснабжение всем потребителям в режиме 24/7 я бы не стал. В первую очередь, проблемы возможны в прифронтовых регионах, которые могут остаться без энергии в любой момент, – отмечает Геннадий Рябцев – Думаю, это понимают даже журналисты CNN".

Россияне приспособились к нашей окрепшей системе ПВО

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко поделился таким комментарием:

"Я не особо согласен с оптимистичными оценками, приведенными в материале CNN. Украинская энергетическая система очень большая. Ее объекты размещены по всей стране. Есть генерация (ГЭС, АЭС, тепловые станции), система распределения и так далее. Покрыть всю территорию Украины ПВО невозможно".

Возможно, энергосистема Киева и области окажется защищена лучше, чем годом ранее. Но эффективно защитить ту же Одесскую область вряд ли получится, считает Олег Попенко.

А с трансформаторными подстанциями, которые тоже нужно защищать? Мы точно будем страдать от массированных ударов на энергосистеме, о чем предупреждают те же представители ГУР Россияне приспособились к нашей окрепшей системе ПВО. К тому же, они прекрасно осведомлены о том, где находятся те или иные объекты нашей энергосистемы, – отмечает эксперт. – И целенаправленно атакуют уже не только трансформаторные подстанции, но и по линиям электропередач. Но мы же не поставим у каждой ЛЭП по системе ПВО/ПРО?". "А что делать с АЭС, провокации в районе которых россияне уже осуществляют

Так что, констатирует Олег Попенко, обсуждаемый материал CNN выглядит излишне позитивным по сравнению с реальным положением дел.

Читайте также на портале "Комментарии" — реально ли сейчас двигаться к цели о выходе на границы 1991 года: как может измениться война.



