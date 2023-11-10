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На этот раз россиянам будет труднее устроить блэкаут в Украине: СМИ узнали причины

Прошлогодние "успехи" в ударах по энергетике удались агрессору в том числе и из-за неготовности Украины к ним

сегодня, 13:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Этой зимой россиянам будет значительно труднее существенно навредить украинской энергосистеме, ведь сейчас Украина имеет более мощную систему ПВО, а энергетика весь год готовилась к возобновлению ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN" в репортажной статье из Украины.

На этот раз россиянам будет труднее устроить блэкаут в Украине: СМИ узнали причины

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

В частности издание приводит мнение заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, который назвал ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году. По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленной цели.


"Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно добиться результата — мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют", – отметил он.

Энергетики также сделали свою часть работы, воспользовавшись летней паузой, когда россияне били по зерновой инфраструктуре, на время оставив в покое энергосистему.

"Мы восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили оборону вокруг электростанций. Прошлой зимой решимость помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди опытнее", — рассказал CNN генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Вокруг ключевых объектов энергораспределительной сети установлены физические барьеры — так называемые габионы, представляющие собой мешки с песком, скрепленные металлическими клетками, что в теории должно защитить от обломков ракет и дронов-камикадзе. 

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/11/10/europe/ukraine-energy-grid-russian-strikes-intl-cmd/index.html
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