Какая вероятность, что России удастся сорвать отопительный сезон: чем может ответить Украина

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Кравцев Сергей
В этом году Украина не только будет защищать свою инфраструктуру от оккупантов, но и отвечать на атаки, заявил президент Владимир Зеленский. Между тем, россияне нанесли удар неподалеку Хмельницкой АЭС, а также явно продолжат попытки уничтожить энергосистему Украины. С какими надеждами и опасениями мы входим в новый отопительный сезон? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев считает, что мы входим в отопительный сезон с убеждением, что повторения прошлого отопительного сезона, когда огромное число потребителей вдруг оказывались без электроснабжения, не будет.
По его словам, это убеждение базируется на ряде факторов.
Во-первых, сейчас у нас намного мощнее защита неба. Украинская ПВО значительно окрепла.
Во-вторых, теперь есть понимание, как действовать, в случае выхода из строя того или иного объекта.
В-третьих, есть значительно бОльшая автономность большого числа потребителей (как объектов критической инфраструктуры, так и отдельных домохозяйств).
В-четвертых, создан специальный резерв для того, чтобы операторы систем передачи и распределения имели возможность менять маршруты энергоснабжения, в случае повреждения основных сетей.
В-пятых, население Украины психологически готово к тому, что атаки РФ на наши энергообъекты будут продолжены.
Впрочем, это всё — решаемые проблемы, отмечает Геннадий Рябцев. Потому и есть уверенность, что нынешний сезон не будет сложнее предыдущего.
Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким мнением:
Такая гибридная война, констатирует эксперт. Мы ограничены нормами демократии, а агрессор ограничен может быть только фактическим уничтожением, акцентирует Игорь Черкашин.
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