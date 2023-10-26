Какая вероятность, что России удастся сорвать отопительный сезон: чем может ответить Украина

В этом году Украина не только будет защищать свою инфраструктуру от оккупантов, но и отвечать на атаки, заявил президент Владимир Зеленский. Между тем, россияне нанесли удар неподалеку Хмельницкой АЭС, а также явно продолжат попытки уничтожить энергосистему Украины. С какими надеждами и опасениями мы входим в новый отопительный сезон? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Есть уверенность, что нынешний сезон не будет сложнее предыдущего

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев считает, что мы входим в отопительный сезон с убеждением, что повторения прошлого отопительного сезона, когда огромное число потребителей вдруг оказывались без электроснабжения, не будет.

По его словам, это убеждение базируется на ряде факторов.

Во-первых, сейчас у нас намного мощнее защита неба. Украинская ПВО значительно окрепла.

Во-вторых, теперь есть понимание, как действовать, в случае выхода из строя того или иного объекта.

В-третьих, есть значительно бОльшая автономность большого числа потребителей (как объектов критической инфраструктуры, так и отдельных домохозяйств).

В-четвертых, создан специальный резерв для того, чтобы операторы систем передачи и распределения имели возможность менять маршруты энергоснабжения, в случае повреждения основных сетей.

В-пятых, население Украины психологически готово к тому, что атаки РФ на наши энергообъекты будут продолжены.

"Конечно, есть немало проблем, – признал эксперт. – Они связаны как с недостачей запасных мощностей, так и с небольшим количеством на складах оборудования, необходимого для ремонта поврежденных объектах. Имеются проблемы и с энергообспечением, топливным обеспечением отдельных объектов".

Впрочем, это всё — решаемые проблемы, отмечает Геннадий Рябцев. Потому и есть уверенность, что нынешний сезон не будет сложнее предыдущего.

"Последняя атака на Хмельницкую область вряд ли имела целью непосредственный удар по АЭС. Скорее территория станции оказалась на пути тех дронов, которые направлялись к другим целям, – рассуждает эксперт. – Впрочем, нельзя исключать атаки РФ на ядерные объекты Украины. Но они будут нацелены, думаю, не на сами реакторы, а на те объекты, которые обеспечивают распределение электроэнергии, генерируемой этими станциями. Ядерная безопасность обеспечена – и не стоит обращать внимание на страшилки, которые распространяют отдельные телеграм-каналы, явно дублируя российские нарративы".

Переживем и эту зиму, но нужно максимально себя подготовить к ней

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким мнением:

"Любая война предполагает возможность обмена ударами. И, если в кремле этого не понимают, им надо об этом постоянно напоминать. Вопрос только в том, что, воюя с варваром нужно умудриться самому не стать варваром. И дело не только в морали, а и в зависимости Украины от поставок западного вооружения. Как неоднократно сообщалось эти поставки отягощены обязательствами не наносить удары в глубину территории рф. Выйти из сложившейся ситуации можно только развивая отечественные средства поражения. Параллельно используя западное вооружение в границах суверенной территории Украины".

Такая гибридная война, констатирует эксперт. Мы ограничены нормами демократии, а агрессор ограничен может быть только фактическим уничтожением, акцентирует Игорь Черкашин.

"Что касается ожиданий, то, безусловно, будут проблемы, – предупреждает он. – Украина просто физически не сможет прикрыть всю свою энергосистему от средств поражения агрессора. Особенно учитывая отсутствие истребителей с современной авионикой. Именно они могли бы прикрыть большие площади страны. Конечно, мы переживем и эту зиму, но нужно максимально себя подготовить к ней".

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