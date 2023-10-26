Взрывы возле Хмельницкой АЭС: Данилов рассказал, какую цель преследовала РФ

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Кравцев Сергей
Удар российских войск по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции, который они совершили 25 октября – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО подчеркнул, что это "еще одно предупреждение мира, что войну нужно завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь".
Напомним, ночью 25 октября российские войска нанесли удар неподалеку Хмельницкой АЭС. Взрывной волной выбило окна административного и лабораторного здания атомного объекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
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Ранее "Комментарии" писали — Украина согласится прекратить огонь и сесть за стол переговоров только в том случае, если оккупационные войска покинут украинскую территорию. Посредничество Китая в переговорах здесь не может сыграть какую-то особую роль и стать для Украины решающим фактором, чтобы ВСУ прекратила освобождать свою землю. Такое заявление в интервью "Kyodo News" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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