Взрывы возле Хмельницкой АЭС: Данилов рассказал, какую цель преследовала РФ

Удар российских войск по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции, который они совершили 25 октября – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен был произойти у очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом", — прокомментировал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это "еще одно предупреждение мира, что войну нужно завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь".

Напомним, ночью 25 октября российские войска нанесли удар неподалеку Хмельницкой АЭС. Взрывной волной выбило окна административного и лабораторного здания атомного объекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Ранее "Комментарии" писали — Украина согласится прекратить огонь и сесть за стол переговоров только в том случае, если оккупационные войска покинут украинскую территорию. Посредничество Китая в переговорах здесь не может сыграть какую-то особую роль и стать для Украины решающим фактором, чтобы ВСУ прекратила освобождать свою землю. Такое заявление в интервью "Kyodo News" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.



