На саммите ЕС Зеленский обратится с важной просьбой к партнерам

Глава украинского государства Владимир Зеленский уже анонсировал свое обращение к лидерам Евросоюза во время которого украинский лидер попросит союзников усилить санкционное давление на Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сам Зеленский рассказал в своем традиционном обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"В моем графике участие в заседании Европейского совета – на уровне лидеров государств ЕС. И среди прочего буду говорить именно об этом: санкции против России требуют расширения и усиления", – сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что каждый российский удар – особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов – это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно.

В обращении Зеленский сообщил, что российские дроны, которые накануне ночью были сбиты в Хмельницкой области, наиболее вероятно хотели атаковать Хмельницкую АЭС.

Стоит отметить, в ЕС уже идут дискуссии относительно введения 12-го пакета санкций против страны-агрессора. Пока что конкретики нет, но из той информации, которая просачивается в СМИ, можно сказать, что новый секционный пакет будет прежде всего касаться ограничений на торговлю российскими алмазами.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкционное давление против России усиливалось с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, но при этом ЕС так и не смог отказаться от торговли со страной-агрессором. Европейский Союз с февраля 2022 года продолжил импортировать из России "критически важное" сырье, такое как титан и никель, на общую сумму 13,7 миллиарда евро, причем у компаний, связанных с окружением российского диктатора Путина.

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