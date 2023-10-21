Данилов оценил возможность прекращения огня в Украине, если свое слово скажет Китай

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Кравцев Сергей
Украина согласится прекратить огонь и сесть за стол переговоров только в том случае, если оккупационные войска покинут украинскую территорию. Посредничество Китая в переговорах здесь не может сыграть какую-то особую роль и стать для Украины решающим фактором, чтобы ВСУ прекратила освобождать свою землю. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Kyodo News" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО прокомментировал тесное сотрудничество между Россией и Китаем.
По мнению Данилова, Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран". При этом секретарь СНБО отверг возможность прекращения огня при посредничестве Китая.
Он назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом", добавив, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".
Стоит отметить, относительно сближения Москвы и Пекина также недавно высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он согласился с тем, что Китай и Россия сейчас действительно стали близки. Их объединяют тесные связи, но Пекин смотрит на Москву не как на партнера, а как на страну, с помощью которой можно активно влиять на новый миропорядок, а также получать дешевые энергоресурсы.
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