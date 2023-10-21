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Данилов оценил возможность прекращения огня в Украине, если свое слово скажет Китай

В СНБО отвергли возможность прекращения огня в Украине даже при посредничестве Китая

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина согласится прекратить огонь и сесть за стол переговоров только в том случае, если оккупационные войска покинут украинскую территорию. Посредничество Китая в переговорах здесь не может сыграть какую-то особую роль и стать для Украины решающим фактором, чтобы ВСУ прекратила освобождать свою землю. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Kyodo News" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов оценил возможность прекращения огня в Украине, если свое слово скажет Китай

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО прокомментировал тесное сотрудничество между Россией и Китаем. 


По мнению Данилова, Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран". При этом секретарь СНБО отверг возможность прекращения огня при посредничестве Китая.

"Нет никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым", — подчеркнул Данилов.

Он назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом", добавив, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".

Стоит отметить, относительно сближения Москвы и Пекина также недавно высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он согласился с тем, что Китай и Россия сейчас действительно стали близки. Их объединяют тесные связи, но Пекин смотрит на Москву не как на партнера, а как на страну, с помощью которой можно активно влиять на новый миропорядок, а также получать дешевые энергоресурсы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение 28 и 29 октября очередной встречи советников глав государств по обсуждению "Формулы мира". Ранее подобные состоялись летом – в Копенгагене (Дания) и в Джидде (Саудовская Аравия). Какие ожидания от третьей встречи по поиску оптимального выхода из российско-украинской войны? Почему выбрана именно Мальта? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2023/10/f8cbb26f1c68-no-cease-fire-until-russia-returns-ukrainian-territory-security-head.html?phrase=Ukraine&words=Ukraine,Ukraine%27s
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