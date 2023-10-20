Пекину нужна сегодняшняя Россия: у Зеленского назвали главный интерес Китая

На Банковой действительно считают, что Китая и Россию сейчас объединяют тесные связи, но Пекин смотрит на Москву не как на партнера, а как на страну, с помощью которой можно активно влиять на новый миропорядок. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Он (Кита – ред.) хочет быть более глобальным. И он является уже сегодня гораздо более глобальным, чем Россия. Китай играет "вдолгую". Там хотят доминировать не только в экономическом, но и в политическом глобальном пространстве", – считает Михаил Подоляк.

По его мнению, Си Цзиньпина вполне устраивает то, какой Россия есть сегодня, когда выглядит вот так – ничтожно, хлопотливо, безрепутационно. Ведь это очень удобно, когда в Пекин приезжает Путин или любой другой человек, который может занять место президента РФ, стает на колени и чем-то просит Китай.

Все потому, отмечает Подоляк, что что России как субъекта не существует уже и китайское руководство это отлично понимает и пользуется этим сполна.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский визит в Китай, ставший первым его зарубежным визитом за пределы постсоветского пространства после выдачи в марте международного ордера на арест этого военного преступника, вызвал критику со стороны Госдепа США. Там заявили, что Китай фактически предоставил Путину площадку для российской пропаганды о войне в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" явные и нет итоги этого китайского путешествия российского диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем договаривались Путин и Си Цзиньпин – чем может быть недоволен Пекин.



