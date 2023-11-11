Украина пригрозила атаками на нефтегазовую инфраструктуру России

Украина не исключает атаки на нефтегазовую инфраструктуру РФ в ответ на усиление российских обстрелов украинской электросети этой зимой. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью изданию Politico.

Нефтедобыча

Галущенко отметил, что Украина ожидает усиления физических атак со стороны РФ с наступлением похолодания, когда люди будут больше зависеть от энергии, необходимой для обогрева жилищ. Киев в ответ может атаковать нефтегазовые месторождения.

Заявление украинского министра энергетики прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский в октябре сказал, что Киев "ответит", если Россия усилит атаки на энергосистему этой зимой. Отвечая на вопрос Politico о том, означает ли заявление Зеленского, что ответ Украины может включать в себя атаки на обширные нефтегазовые месторождения России, Галущенко ответил: "Это было бы справедливо".

- Мы бы ответили тем же, атаковав их энергетическую инфраструктуру, — подчеркнул Галущенко. При этом чиновник отметил, что не считает, что это приведет к мировому росту цен на энергоносители, так как нефть и газ "можно купить не только в России".

- Я уверен, что мир справится, — отметил Галущенко.

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