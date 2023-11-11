В России заявили о ЧП из-за "вмешательства посторонних лиц"

В Рязанской области России 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов из-за взрыва железнодорожных путей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на агентство РБК. Telegram-канал "112", связанный с силовиками, утверждает, что вагоны перевернулись после "хлопка". На опубликованных каналом фотографиях видно, что часть путей разрушена.

Последствия диверсии

Как рассказал один из собеседников РБК, в момент взрыва грузовой состав ехал в районе станции Дягилево. В сошедших с рельсов вагонах находилось минеральное удобрение.

В пресс-службе Московской железной дороги подтвердили факт аварии, сообщив, что ЧП произошло "в результате вмешательства посторонних лиц". Помощник машиниста получил незначительные травмы, добавили в МЖД. "Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", — прокомментировал инцидент губернатор Рязанской области Павел Малков.

Напомним, что диверсии на железных дорогах России после масштабного нападения РФ на Украину в 2022 году происходят регулярно. С 24 февраля 2022 года по начало октября 2023 года в России возбуждены уголовные дела о диверсиях на железных дорогах РФ в отношении 137 человек, передает российский интернет-ресурс Медиазона. Больше обвиняемых в диверсиях на железных дорогах в Москве и Подмосковье, Челябинской области и Башкортостане.

Тем временем, после очередной атаки на Сектора Газа США упрекнули Израиль: что возмутило американцев.

У Шойгу рассказали, куда целились и куда якобы попали, когда нанесли удар по Киевщине.

А "Заря" во второй раз в сезоне сменила тренера: кто возглавил команду.