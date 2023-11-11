У Шойгу рассказали, куда целились и куда якобы попали, когда нанесли удар по Киевщине

Министерство обороны РФ в своей сводке в субботу 11 ноября заявило, что российские оккупанты прицельно поразили склад вооруженных сил в районе села Девички Бориспольского района Киевской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводка Минобороны страны-агрессора.

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", – говорится в сводке.

Отметим, сегодня жители Киевской области и столицы слышали мощные взрывы, которые были связаны с работой средств ПВО. Российские захватчики выпустили в сторону украинской столицы баллистику. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук у себя в Telegram сообщил, что россияне прервали паузу в ракетных обстрелах столицы Украины. Одну из ракет сбили сегодня утром украинские защитники в районе Киева. Вражескую цель уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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