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У Шойгу рассказали, куда целились и куда якобы попали, когда нанесли удар по Киевщине

Оккупанты заявили, что якобы попали в склад боеприпасов ВСУ на Киевщине

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны РФ в своей сводке в субботу 11 ноября заявило, что российские оккупанты прицельно поразили склад вооруженных сил в районе села Девички Бориспольского района Киевской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводка Минобороны страны-агрессора.

У Шойгу рассказали, куда целились и куда якобы попали, когда нанесли удар по Киевщине

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", – говорится в сводке.


Отметим, сегодня жители Киевской области и столицы слышали мощные взрывы, которые были связаны с работой средств ПВО. Российские захватчики выпустили в сторону украинской столицы баллистику. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук у себя в Telegram сообщил, что россияне прервали паузу в ракетных обстрелах столицы Украины. Одну из ракет сбили сегодня утром украинские защитники в районе Киева. Вражескую цель уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Читайте также на портале "Комментарии" — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. В субботу, 11 ноября, впервые за почти два месяца противник ударил по Киеву. К счастью, баллистическая ракета была уничтожена. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.




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Источник: https://t.me/mod_russia/32385
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