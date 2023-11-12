Министр энергетики рассказал, когда Россия проведет массовую ракетную атаку по Украине

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что российская армия массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру из-за погодных условий. По его словам, Россия ожидает, когда температура в Украине станет морозной.



Российский ракетный удар по объекту в Украине. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Герман Галущенко высказал предположение, почему Россия перестала массово атаковать территорию Украины, как это было в прошлом году осенью и зимой.

"Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она длительное время держалась в минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура приносит вред", — отметил министр энергетики.

По словам Галущенко, не существует конкретной отметки температуры, когда Россия осуществит массовый ракетный удар, однако любая температура ниже нуля повышает этот риск.

Глава Минэнерго указал, что, несмотря на отсутствие массовых ударов России по Украине, оккупанты все равно атаковали энергетические объекты летом. Однако министр отметил, что информация об этих случаях не сообщается на широкую общественность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный рассказал, кто контролирует Авдеевский террикон. А спикер Сухопутных войск ВСУ заявил, что российские войска активизировались на одном из направлений и стремятся захватить украинский город.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Дмитрии Кулебе, который рассказал о 200 попытках мирных переговоров с Россией, чтобы закончить войну. По словам министра иностранных дел, Россия хочет втянуть Украину в очередную ловушку мирных переговоров, чтобы впоследствии снова продолжить военные действия.