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В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько Россия насобирала ракет за восемь месяцев

В 2022 году они имели значительно большее количество, чем сейчас.

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия смогла накопить 800 высокоточных ракет за эти восемь месяцев.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько Россия насобирала ракет за восемь месяцев

Юрий Игнат (фото из открытых источников)

"Два с половиной месяца назад ГУР нам сообщало о 600 ракетах и о том, что приблизительная производственная мощность — 100 ракет в месяц. Выходит, прошло два месяца, вот они имеют 800 [ракет] с лишним. Это как раз те два месяца, где [ была] мала интенсивность использования ракетного вооружения. Калибры были, Искандер-К, но не было Х-101, Х-555 за это время. Вероятно, противник накопил, суммарно — 800", — сказал Юрий Игнат во время эфира Radio NV.


Спикер вспомнил, что в прошлом году страна-агрессорка целила по Украине, выпустив одну тысячу только крылатых ракет.

"Они имели значительно большее количество в прошлом году, чем у них сейчас. Это не касается ракет С-300 или авиационных ракет (Х-59, Х-32), Ониксов и т.д. Это касается именно тех ракет, о которых мы сейчас с вами говорим ", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр энергетики рассказал, когда Россия проведет массовую ракетную атаку по Украине . Министр энергетики Герман Галущенко считает, что российская армия массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру из-за погодных условий. По его словам, Россия ожидает, когда температура в Украине станет морозной.

В эфире телемарафона Герман Галущенко высказал предположение, почему Россия перестала массово атаковать территорию Украины, как это было в прошлом году осенью и зимой.

По словам Галущенко, не существует конкретной отметки температуры, когда Россия осуществит массовый ракетный удар, однако любая температура ниже нуля повышает этот риск. Глава Минэнерго указал, что, несмотря на отсутствие массовых ударов России по Украине, оккупанты все равно атаковали энергетические объекты летом. Однако министр отметил, что информация об этих случаях не сообщается на широкую общественность.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-v-ukrajini-rosiya-nakopichila-bilshe-800-raket-novini-ukrajini-50367434.html
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