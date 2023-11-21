Кому выгодно блокирование украинской границы: какие проблемы возникли у Украины

К блокированию украинской границы польскими дальнобойщиками могут присоединиться еще и фермеры. Путем переговоров разрешить проблему не удаётся. И, похоже, украинские власти в сотрудничестве с польскими готовы судиться с теми, кто блокирует пограничные автомобильные пункты пропуска. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Граница Украины и Польши. Фото из открытых источников

Демократия в рыночных условиях базируется на конкуренции, а не на тоталитаризме

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко поясняет:

в такой очереди, не имея возможность получить необходимую медицинскую помощь". "Уже две недели польские перевозчики блокируют украинские автомобили, которых собрались тысячи на трех пунктах пропуска ("Корчова — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин"). Это создало большие финансовые проблемы для наших компаний. Известно, что уже есть и летальные случаи – один из водителей умер

Люди испытывают сложности с питанием, обогревом, заправкой, отмечает эксперт.

Теперь еще появилась новость, что представителям Ассоциации польских перевозчиков, которые собственно устроили блокаду, намерены присоединиться фермеры из Ассоциации "Преданная деревня". Они, отмечает Леонид Козаченко, поддерживают ультраправую партию "Конфедерация", известной пророссийскими (соответственно – антиукраинскими) настроениями. И это уже не столько об экономике, сколько о политике.

"Некоторые в Польше откровенно жалеют о потере российского рынка – логистических перевозок, и взаимных поставок. И не менее откровенно жалуются на невозможность конкурировать с Украиной, предлагающей более выгодные условия тех или иных перевозок (и работающей без квот, которые решением ЕС с нас сняли после широкомасштабной российской агрессии). Проблемы, безусловно, нужно решать. Искать компромиссы. Но то, как сейчас действуют отдельные польские предприниматели, не только идет вразрез с определенными моральными ценностями (учитывая, в какой сложной ситуации сейчас находится Украина), но и противоречит решениям ЕС, а также польским законодательным актам", – подчеркивает эксперт.

Демократия в рыночных условиях, напоминает он, базируется на конкуренции, а не на тоталитаризме. Не могут члены ЕС отмахиваться от решений, принятых руководством ЕС. Это не о диалоге, это — о шантаже, акцентирует Леонид Козаченко.

"Мы считаем Польшу стратегическим партнером, – отмечает он. – И надеемся, что польское руководство вмешается в данный конфликт, не доводя дело до еще большей эскалации".

Польше и другим приграничным с нами странам выгодна такая незаконная блокировка

Экономический эксперт Даниил Монин подчеркивает, что закрытие морского коридора резко увеличило необходимость экспорта из Украины по другим возможным путям. В том числе – автомобильным транспортом.

"Европа всегда вела себя недружелюбно к внешним игрокам, применяя для защиты своего рынка регуляторные меры и стандарты, которые должны ограничить поставки из вне на рынки ЕС. Но у Украины сейчас просто нет другого выхода", – поясняет эксперт.

И всё же – имеем незаконные блокирования людьми границы, которые частично теряют доходы из-за множества транзита украинской стороны.

"При этом, Польше и другим приграничным с нами странам выгодна такая незаконная блокировка, – отмечает Даниил Монин. – Трудно сказать, как Украина может на это повлиять. Ведь пугать компенсацией ущерба – это не очень сильный аргумент. Скорее всего, украинский бизнес попробует переориентироваться на другие дороги, которые пока не заблокированы. Надеясь, что забастовка когда-то закончится – и можно будет снова возить традиционными путями. Но пока море недоступно, такая ситуация может повторяться снова и снова в разных местах транзита".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский рассказал, где россияне уже планируют новую войну.



