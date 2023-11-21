Напряжение на границе с Польшей растет: кто готов присоединиться к страйку перевозчиков

Группа польских фермеров заявила о своем желании присоединиться к протестной акции по блокаде украино-польской границы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на заявление одного из организаторов протеста.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Так, около 100 фермеров из ассоциации "Преданная деревня" планируют в четверг выйти на трехдневную акцию на пункте пропуска "Медика". "Фермеры были первой группой, которая пострадала. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", — заявил Лукаш Мартин.

"Забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на четвертом переходе, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь пострадавшей от войны стране", — отмечает издание.

Напомним, недавно польские перевозчики начали бастовать на границе, требуя вернуть разрешения для украинских коллег. Блокировать пункты пропуска "Корчова-Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин" планируют до конца этого года.

Это привело к огромным очередям на границах. Украинская сторона заявляет, что это вредит не только Украине, но и Польше. Кроме того, забастовка мешает передвижению гуманитарных грузов для украинской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — на границе с Польшей из-за протеста местных перевозчиков скопились почти три тысячи украинских грузовиков. В очередях уже даже начали умирать водители. Тем временем блокаду украинской границы грозят устроить и словаки. Почему возникли такие проблемы, как их решить? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



