Что стоит за блокадой украинской границы: кто от этого в выигрыше

На границе с Польшей из-за протеста местных перевозчиков скопились почти три тысячи украинских грузовиков. В очередях уже даже начали умирать водители. Тем временем блокаду украинской границы грозят устроить и словаки. Почему возникли такие проблемы, как их решить? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Нужно вести переговоры, искать консенсус

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает следующим образом:

Около 80% украинцев верят в позитивное решение этого вопроса. Но для того, чтобы вступить в ЕС, нужно понимать, как он работает. Понимать правила". "Украина радуется, что встала на порог проведения переговоров о вступлении в ЕС

Понятно, продолжает эксперт, что правила, которые создаются для Украины во время войны (касательно аграрной продукции, перевозчиков), имеют экстремальный характер. Предполагают действие в ограниченном режиме, без разрушения сегментов рынка экономики тех или иных стран Евросоюза.

"Естественно, что соседствующие с нами страны (та же Польша), больше всех ощущают элементы такого дерегулирования, либерализации рынка. С точки зрения потребителей (и польских, и украинских), с точки зрения стоимости услуг – это классно. Но! Тут важно понять и позицию польских работников сферы услуг, предпринимателей, правительства. Вести переговоры. Искать консенсус. Не доводить ситуацию до протестов, которые охватывают сперва польских фермеров, а теперь и перевозчиков", – поясняет Ярослав Романчук.

Следует понимать корень проблем, акцентирует он. Одна профессиональная группировка, которая выигрывает от ситуации (украинские перевозчики) получила преференции. Возможность работать без лицензий, без каких-то дополнительных разрешений. И это разрушает рынок перевозок в Польше, отмечает эксперт.

"В свою очередь, польские перевозчики начали использовать такие методы давления как блокирование границы. И пошло-поехало… Напряжение растет. Но польское правительство не может действовать тоталитарными методами. Не может послать водометы, правоохранителей, чтоб подавить такие протесты, которые базируются на национальных интересах. Демократически польское общество тогда просто сметет таких правоохранителей и такое правительство", – подчеркивает Ярослав Романчук.

Таким образом, указывает он, мы сталкиваемся с необходимостью проведения антикризисных переговоров между польским и украинским правительством с целью разрешить очередной конфликт.

"Переговорная позиция Украины в стиле "нам Брюссель разрешил – и нам всё пофик!" абсолютно неконструктивна. И не учитывает ситуацию "на земле". Мы обречены искать компромиссы, учитывать политическую и социально-экономическую ситуацию в соседних странах. В Польше, насколько я знаю, возникает всё больше непонимания касательно позиции украинского правительства, которое то ли не хочет, то ли не может вести конструктивные переговоры по решению тех или иных конфликтных ситуаций, – поделился Ярослав Романчук. – К сожалению, узкокорпоративный вопрос в очередной раз вылился в межгосударственные проблемы. В результате страдают все. Страдает репутация Украины, ЕС. Все недовольны".

А такие конфликты, обращает внимание собеседник "Комментариев", могут быть использованы (и используются) нашими открытыми врагами и просто оппонентами, чтобы ослабить ЕС и евроинтеграционные устремления Украины.

"ЕС – это жесткий набор правил для каждого сегмента рынка. Но наивно полагать, что там безоговорочно действует декларируемая свобода перемещения денег, товаров, услуг и рабочей силы. Следует искать возможность работать по определенным правилам на регулируемых рынках. И выбрать оптимальный для себя вариант. Для чего, прежде всего, следует научиться договариваться с другими игроками. Не доводить до конфликтов, которые у нас участились с Польшей. Этим должно заниматься наше правительство. Иначе вопросы не решить", – резюмирует эксперт.

РФ выигрывает от ситуации на украинской границе

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев уверен, что в данной ситуации есть ряд аспектов.

Первый – украинские предприниматели разного рода составляют серьезную конкуренцию на европейском рынке.

"Наши товары, услуги, профессионалы в разной сфере всё чаще станут заходить на рынок ЕС. Который, похоже, не совсем к этому готов", – считает эксперт.

Второй аспект, по его мнению, связан с тем, что практически везде существует подогревание настроений пророссийской "пятой колонной". И любые процессы, которые пойдут во вред Украины (как то же блокирование границы с европейскими соседями), будут максимально раскочегариваться. За счет вливания определенных средств, за счет российской пропаганды, ИПСО и так далее.

"Следует подчеркивать, что любые действия наших партнеров, направленные на блокаду Украины, играют на руку террористическому государству – РФ. А зачастую и пляшут под дудку страны-агрессора", – заключает Андрей Рязанцев.

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