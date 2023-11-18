Граница с Польшей в ступоре: почему заблокирован проезд

Спорные моменты с польскими перевозчиками все никак не удается решить. Поэтому как минимум в трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопились около 2800 грузовиков. Протестные акции поляков продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, по состоянию 18 ноября в очередях скопились около 2800 грузовых транспортных средств. По сравнению с предыдущим днем пограничники наблюдают определенное увеличение грузовиков.

"Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска Ягодин – 1100 грузовиков, и напротив Рава-Русской 500", — рассказал Демченко.

Кроме того, спикер Госпогранслужбы добавил, что перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей и на других пунктах пропуска. В частности, на пункте пропуска Шегини уже заблокировано примерно 1 200 грузовиков.

При этом украинские пограничники подчеркнули, что проблемы с проездом границы касаются только грузовых автомобилей. Все, кто едет на легковых автомобилях могут беспрепятственно пересечь границу, как на въезд в Польшу, так и на выезд.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше три оппозиционные силы (блоки "Гражданская платформа" и "Третий путь", а также партия "Левица"), которые на октябрьских выборах вместе набрали более половины голосов, подписали коалиционное соглашение, которое позволяет им сформировать коалиционное правительство. Какие тут ожидания у Украины? Как решить проблемы, которые создают нам поляки по части экспорта агропродукции и перевозок в целом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



