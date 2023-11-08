Ситуация на границе с Польшей может ухудшиться: в ГПСУ назвали причины

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Кравцев Сергей
Пробки на польско-украинской границе продолжают увеличиваться. И уже не десятки, а тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска. И пока что прогноз неутешительный. Потому как есть все основания утверждать, что ситуация будет усложняться из-за обещаний польских перевозчиков провести долгосрочную акцию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Акция протеста польских перевозчиков. Фото из открытых источников
Речь идет о трех пункта пропуска: "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене", там стоит тысяча грузовиков.
На остальных пунктах пропуска движение свободно, участники забастовки не блокируют движение легкового и автобусного транспорта на направлении пунктов пропусков "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта на границе с Украиной, требуя отмены льгот для работы в ЕС украинских перевозчиков. Между тем, в Еврокомиссии акцентируют, что соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС будет действовать до июля 2024 года. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".
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