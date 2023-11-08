Ситуация на границе с Польшей может ухудшиться: в ГПСУ назвали причины

Пробки на польско-украинской границе продолжают увеличиваться. И уже не десятки, а тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска. И пока что прогноз неутешительный. Потому как есть все основания утверждать, что ситуация будет усложняться из-за обещаний польских перевозчиков провести долгосрочную акцию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Акция протеста польских перевозчиков. Фото из открытых источников

"По состоянию на утро, по информации польских коллег, только одна тысяча транспортных грузовых средств ожидают возможности пересечения на всех трех направлениях из Польши в Украину, половина из них – на направлении пункта пропуска "Ягодин" — отметил Демченко .

Речь идет о трех пункта пропуска: "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене", там стоит тысяча грузовиков.

На остальных пунктах пропуска движение свободно, участники забастовки не блокируют движение легкового и автобусного транспорта на направлении пунктов пропусков "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

"Фактически мы замечаем, что один или два грузовика прибывают в украинские пункты пропуска со стороны Польши. Это основной грузопоток, который идет в Украину на этих трех направлениях", – резюмировал Демченко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта на границе с Украиной, требуя отмены льгот для работы в ЕС украинских перевозчиков. Между тем, в Еврокомиссии акцентируют, что соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС будет действовать до июля 2024 года. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".



