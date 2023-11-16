Еще одна страна грозится заблокировать границу с Украиной

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Кравцев Сергей
Пока Украина пытается проводить переговоры с польскими перевозчиками, чтобы разблокировать украино-польскую границу, новая проблема может возникнуть со стороны Словакии. Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) пригрозил заблокировать границу для украинских коллег с требованием, чтобы Еврокомиссия возобновила перевозки в пределах ЕС по коммерческим разрешениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель UNAS Станислав Скала, пишет словацкое издание "Pravda".
Граница Украины и Словакии. Фото: из открытых источников
Скала отметил, что перевозчики просят Минтранс начать сотрудничать с Еврокомиссией и требуют возвращения разрешений для украинских коллег. По его словам, если ЕК этого не сделает, то "UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны".
UNAS заявил, что не согласен с постановлением ЕС, которое отменило выдачу разрешений для украинских перевозчиков после вторжения российских войск в Украину.
Ранее UNAS направил письмо Минтрансу, в котором заявили, что украинцы "забирают работу у наших перевозчиков".
Читайте также на портале "Комментарии" — пробки на польско-украинской границе продолжают увеличиваться. И уже не десятки, а тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска. И пока что прогноз неутешительный. Потому как есть все основания утверждать, что ситуация будет усложняться из-за обещаний польских перевозчиков провести долгосрочную акцию. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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