logo

BTC/USD

37404.27

ETH/USD

2049.80

LTC/USD

73.81

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Еще одна страна грозится заблокировать границу с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна страна грозится заблокировать границу с Украиной

Теперь угроза блокады украинской границы нависла из Словакии

сегодня, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пока Украина пытается проводить переговоры с польскими перевозчиками, чтобы разблокировать украино-польскую границу, новая проблема может возникнуть со стороны Словакии. Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) пригрозил заблокировать границу для украинских коллег с требованием, чтобы Еврокомиссия возобновила перевозки в пределах ЕС по коммерческим разрешениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель UNAS Станислав Скала, пишет словацкое издание "Pravda".

Еще одна страна грозится заблокировать границу с Украиной

Граница Украины и Словакии. Фото: из открытых источников

Скала отметил, что перевозчики просят Минтранс начать сотрудничать с Еврокомиссией и требуют возвращения разрешений для украинских коллег. По его словам, если ЕК этого не сделает, то "UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны".


UNAS заявил, что не согласен с постановлением ЕС, которое отменило выдачу разрешений для украинских перевозчиков после вторжения российских войск в Украину.

Ранее UNAS направил письмо Минтрансу, в котором заявили, что украинцы "забирают работу у наших перевозчиков".

"Мы хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как вы заметили, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что они имеют такую же проблему, как и наши перевозчики. Словацкое министерство транспорта уже давно не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью их игнорирует", – говорится в письме.

Читайте также на портале "Комментарии" — пробки на польско-украинской границе продолжают увеличиваться. И уже не десятки, а тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска. И пока что прогноз неутешительный. Потому как есть все основания утверждать, что ситуация будет усложняться из-за обещаний польских перевозчиков провести долгосрочную акцию. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!