Примириться не получается: Украина и Польша идут в суд

Акции протеста польских перевозчиков на украинской границе не прекращаются, что создает большие сложности для движения грузовых автомобилей. Учитывая, что путем диалога и переговоров разрешить проблему не удается, было принято решение Украина в сотрудничестве с Польшей начать судиться с перевозчиками, которые заблокировали пограничные автомобильные пункты пропуска. В первую очередь будут подаваться иски о возмещении ущерба, нанесенного блокадами на пунктах пропуска. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Вице-президент АсМАП отметил, откладывать принятие радикальных решений больше невозможно, ведь ситуация уже стала критической, зашла в тупик. Киев получил юридическую помощь со стороны Варшавы и польские власти заявили, что готовы к конструктиву. У адвокатов две задачи – помочь разблокировать ситуацию, а также выяснить, кто виноват и, кто будет платить нанесенный ущерб.

Как пояснил Балин, работа в этом вопросе активно проводится и иски будут поданы в ближайшее время.

Отметим, на границе с Польшей из-за протеста местных перевозчиков скопились почти три тысячи украинских грузовиков. В очередях уже даже начали умирать водители. Тем временем блокаду украинской границы грозят устроить и словаки. Почему возникли такие проблемы, как их решить? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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