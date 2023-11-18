Украина разворачивает ракеты в сторону Польши: Сальдо озвучил новую методичку Кремля

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо выдал новый бредовый тезис Кремля о том, что Украина хочет бомбить Польшу. Согласно бредовой версии предателя, украинцы якобы готовятся к ударам по военным базам в Польше. Вместе с тем, он ушел от ответа, о каких именно объектах идет речь.

Владимир Сальдо. Фото: из открытых источников

"Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам в Польше. Сейчас они перерабатывают дальнобойные ракеты, которые натовцы дали, специально наносят российскую маркировку, чтобы ударить по Польше и обвинить Россию", — заявил коллаборант.

Стоит отметить, что россияне систематически забрасывают в информационное пространство разного рода тезисы. Причем с одинаковой периодичностью звучат заявления как о том, что поляки планируют напасть на западную Украину и оккупировать ряд украинских областей, так и то, что Украина якобы собирается атаковать Польшу.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг него с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

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