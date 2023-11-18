Чем закончится план РФ с «Майданом-3»: какие выводы должна сделать украинская власть

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные, что Россия готовит план дезинформации для раскола украинского общества, известный как "Майдан-3". А секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов. Что можно сказать об информационном фронте российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Россия боится объединённости украинцев

Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин поделился таким комментарием:

"Что Украине помогло сорвать планы Путина взять Киев за три дня? Сплоченность. Именно объединённости украинцев Россия боится".

Петр Охотин уверен, что планы на Майдан-3 окажутся для России неудачной статьей расходов денег из медиабюджетов.

"Все активные силы украинского гражданского общества понимают, что Россия мечтает расколоть нашу страну. Пока мы едины и сплочены – российская ложь об Украине как failed state (несостоявшимся государстве) остается недостижимой мечтой российских пропагандистов", – констатирует эксперт.

Если пытаться закрыться от всех – проблемы ведь никуда не денутся

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что заявление Зеленского о неком третьем Майдане, который якобы готовят россияне, имеют под собой почву. Тем более, отмечает он, что мы видим, как меняется ситуация внутри Украины.

"Если в начале широкомасштабного российского вторжения украинцы сплотились, власть и народ действительно были едины, то на втором году "большой войны" по этому единству пошли трещины. Стали проявляться внутренние противостояния", – подчеркивает политолог.

Украинское общество, продолжает он, явно устало от однообразного информационного фона единого телемарафона. Оно хочет больше разных позиций, больше мнений. Того, что собственно и называется демократий.

"Власть должна это понять. Она должна обсуждать с людьми сложные вопросы – и касательно фронта, и касательно экономики, и касательно социалки. Если пытаться закрыться от всех, гнуть только свою линию – проблемы ведь никуда не денутся. Они просто перемещаются для обсуждения на альтернативные площадки. Включая Telegram-каналы, в том числе, анонимные. Не лучше ли, если сама власть будет более публична и коммуникабельна? Насколько, понятно, это возможно в условиях военного времени", – уточняет Алексей Якубин.

Он считает правильным, что власть реагирует на критику, как было по ситуации с тем же Минобороны, где в итоге начали принимать кадровые решения. Но негатив в том, что власть лишь реагирует – уже после того, как животрепещущая тема обсуждается всеми и вся, в том числе перекручивается российской пропагандой, акцентирует эксперт.

"Чтоб купировать подобные ситуации, уменьшить влияние врага, не дать россиянам спекулировать на теме Майдана-3, власть должна понять, что мы вступили в новый период информационной войны в рамках собственно широкомасштабной. И этот период требует большего разнообразия мнений, большего представительства разных людей и в рамках телемарафона, и на других информационных площадках. Обсуждения разных идей по поводу того – что дальше? Каким видим наше будущее? Лишь в рамках такого обсуждения можно преодолеть любые дезинформационные волны, которая Россия вбрасывала, вбрасывает и продолжит вбрасывать в украинское общество", – уверен Алексей Якубин.

Мы видим, акцентирует он, попытки качать языковой вопрос, мобилизационный и так далее. Их не станет меньше, предупреждает политолог. И власти точно следует делать выводы.

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