Почему возникают сложности с новыми санкциями против РФ: на что стоит обратить внимание

ЕС до сих пор не может согласовать 12-й пакет санкций против РФ. Но есть вероятность, что могут запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами. Межу тем, Россия продолжает активно торговать нефтью, пополняя свой бюджет для войны против Украины. В лидерах по закупкам Индия, Китай, Турция. Как сделать санкции более эффективными? Почему с их введением – такие проблемы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Каждый очередной пакет санкций против России принимается все сложнее

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что 12-й пакет только находится в стадии обсуждения. И непонятно, когда и в каком виде будет ободрен.

"Механизм принятия санкций в Евросоюзе следующий. Еврокомиссией формируется приблизительный перечень ограничений. Затем его должен поддержать Европарламент. И парламенты (правительства) каждой из стран ЕС. Тут-то и начинаются серьезные перипетии. Сначала обсуждение идет на уровне министров иностранных дел. Потом они получают ратификационные грамоты от правительств", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, анонсируя вместе с Европейской комиссией перечень того, что предлагается включить в 12-й пакет санкций против России, ни слова не сказал про алмазы. По его словам, новые ограничения будут направлены против более 120 физических и юридических лиц, ужесточение контроля за потолком цен на нефть, за исполнением ранее принятых ограничений. Фактически – та же песня, что была в 11-м пакете, отмечает Олег Пендзин. Анонсированы ограничения против крупнейшей российской страховой компании (которая активно страхует теневой танкерный флот), запрет на продажу РФ подержанных танкеров.

"Потом, рефреном, было сказано, что пока в стадии обсуждения санкции против алмазного бизнеса РФ. Но официально Боррель об этом не говорил. И я не удивлюсь, если ни алмазов, ни ювелирных изделий с бриллиантами не окажется в 12-м санкционном пакете", – признался эксперт.

К сожалению, продолжает он, место одной Венгрии, которая традиционно мешала введению санкций против России, такую позицию теперь может занимать и Словакия, где к власти пришли пророссийские силы.

Это всё накладывается на общее отношение к Украине. Потому и так сложно принимается каждый очередной пакет санкций против России. Ведь ограничения фактически бьют и по тем, кто их вводят", – констатирует Олег Пендзин. "Да и в принципе такой неприятный для нас процесс может продолжаться в связи с каждыми следующими выборами, по крайней мере, в странах Восточной Европы. Это и Чехия, где резко увеличились соответствующие настроения, и ряд других государств. Дело в том, что присутствие большого числа украинских беженцев на территориях тех или иных стран не способствует улучшению отношения граждан эти стран к Украине. Не потому, что наши люди – плохие. Просто они создают реальную конкуренцию на рынке труда, приводят к подорожанию аренды, к тому, что правительство тратит на них средства, которые могло тратить на собственных граждан. Как следствие – конфликты с теми же польскими фермерами, с перевозчиками

Нужно наказывать страны, которые позволяют той же России обходить ограничения

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"Важно не просто наполнение 12-го пакета теми или иными санкциями, но и то, что тема обсуждается – и данный пакет, похоже, будет, наконец, принят. Между ним и 11-м (который был принят в июне) и так очень большой перерыв. И то, что ЕС готовит следующую порцию санкций против РФ, говорит о его последовательности. О том, что европейцы продолжат пытаться обуздать активность страны-агрессора".

Помимо вероятного включения в пакет "ювелирки" (что пока в стадии обсуждения), добавляются персоналии (достаточно длинный список), отмечает эксперт.

То, что страны типа Венгрии не хотят поддерживать санкции, думаю, решаемо.

"Санкционная политика европейских государств будет продолжена. Плюс – продолжат санкции вводить США и Канада", – подчеркивает Алексей Плотников.

Понятно, что РФ и ей подобные подсанкционные страны всячески пытаются избежать ограничений, обойти их. А потому, уверен эксперт, необходим более жесткий контроль, в том числе за третьими странами, являющимися соучастниками в обходе санкций.

"Вероятно, следует отслеживать соответствующие танкеры, иные пути, позволяющие РФ смягчать санкционное давление, – считает Алексей Плотников. – И, конечно, нужно наказывать страны, компании, которые позволяют той же России обходить ограничения".

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