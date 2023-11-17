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Новые санкции ЕС против РФ: что запретят и когда

По информации Reuters, ЕС запретит российские алмазы с начала 2024 года

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей
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Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность путинского режима финансировать вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Новые санкции ЕС против РФ: что запретят и когда

Алмаз. Фото из открытых источников

В предложении, которое сегодня обсуждаемое послы 27 стран ЕС, также прописан запрет на импорт, покупку и передачу алмазов, следующих транзитом через Россию, а также российских алмазов, ограненных и отполированных в третьих странах, таких как Индия.


В новом санкционном пакете должно быть прописано, что под запрет попадут непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Этот запрете должен начать действовать с января 2024-го. А с 1 марта по 1 сентября начнет действовать запрет на импорт российских алмазов при обработке в третьих странах, в том числе украшения с российскими бриллиантами.

Читайте также на портале "Комментарии" — США не хотят вводить дополнительные санкции против российской нефти: Bloomberg назвал причину.                                                                                           

Также издание "Комментарии" сообщало – российская нефть через Турцию попадала на греческий НПЗ. Уже оттуда нефть продавали в Пентагон, несмотря на международные санкции. Об этом пишет "The Washington Post".  

Ранее "Комментарии" писали – 12-й пакет санкций ЕС против РФ: стала известна страна, которая против усиления давления на Москву.




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