Новые санкции ЕС против РФ: что запретят и когда

Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность путинского режима финансировать вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Алмаз. Фото из открытых источников

В предложении, которое сегодня обсуждаемое послы 27 стран ЕС, также прописан запрет на импорт, покупку и передачу алмазов, следующих транзитом через Россию, а также российских алмазов, ограненных и отполированных в третьих странах, таких как Индия.

В новом санкционном пакете должно быть прописано, что под запрет попадут непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Этот запрете должен начать действовать с января 2024-го. А с 1 марта по 1 сентября начнет действовать запрет на импорт российских алмазов при обработке в третьих странах, в том числе украшения с российскими бриллиантами.

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