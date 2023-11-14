WP раскрыло детали скандала: Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть

Российская нефть через Турцию попадала на греческий НПЗ. Уже оттуда нефть продавали в Пентагон, несмотря на международные санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Нефтепродукты, происходящие из России, продолжали поступать на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции", — говорится в статье.

Отмечается, что маршрут поставок пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти к РФ. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем она достигла Греции.

Издание пишет, что точное количество мазута российского происхождения в продукции, которую закупает Пентагон, определить не удалось. Эти продукты очищаются с использованием множества ингредиентов, которые невозможно отследить в процессе производства.

Также не удалось установить, был ли в какой-то момент пути мазут из России перемаркирован как прибывший из другой страны. Документы, описывающие происхождение партии нефти, известные как сертификаты происхождения, не являются общедоступными.

Интересно, что недавно вышел также еще один занятный материал, в котором говорится, что именно Турция в разы нарастила импорт российской нефти, обойдя по этим показателям даже такие страны, как Индия и Китая, который ранее несмотря на западные санкции активно скопляли российское черное золото, тем самым помогая Россию удерживать ее экономику на плаву. Отмечается, что импорт российской нефти Urals в Турцию в ноябре достигнет нового рекордного уровня.

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