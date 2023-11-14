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Не только Индия и Китай: стала известна страна, которая рекордно нарастила закупку нефти у РФ

Турция рекордно нарастила закупку российской нефти, страна-агрессор получает огромные деньги

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей
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Импорт российской нефти Urals в Турцию в ноябре достигнет рекордного уровня. В то же время трейдеры ожидают, что закупки нефти РФ другими основными покупателями, Индией и Китаем, останутся стабильными, несмотря на меньшие запланированные нагрузки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters" со ссылкой на трейдеров и данные фондовой биржи и финансовой информационной компании (LSEG).

Не только Индия и Китай: стала известна страна, которая рекордно нарастила закупку нефти у РФ

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Трейдеры ожидают, что в текущем месяце поставки нефти Urals в Турцию превысят октябрьские 1,4 миллиона тонн, чтобы преодолеть исторический пик октября 2022 года в 1,43 миллиона тонн.


По данным LSEG, Турция закупила более 800 тыс тонн нефти Urals в российских портах в течение 1-15 ноября, что на 200 тыс тонн больше, чем за аналогичный период в октябре.

Турция импортирует больше дешевых российских баррелей после того, как ее крупнейший нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий азербайджанской SOCAR, заключил соглашение с российской компанией "Лукойл" о срочных поставках этого сорта.

"Лукойл" начал поставки Urals для STAR в октябре, и ожидается, что в этом месяце он поставит около 100 тыс баррелей в сутки, что эквивалентно половине мощности завода.

Согласно данным LSEG, Индия оставалась крупнейшим покупателем нефтяных грузов сорта Urals, которые загружались из российских портов в октябре, купив не менее 5 млн тонн этого сорта.

В течение 1-15 ноября поставки нефти Urals в Индию оцениваются на уровне 800 тыс тонн, однако этот показатель может расти, поскольку многие танкеры, направляющиеся в индийские порты, сначала указывают другие пункты назначения или не имеют назначения, говорят трейдеры.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/turkeys-urals-crude-imports-head-record-high-november-sources-data-2023-11-13/
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