Путин выделил на войну вдвое больше, чем Украина получит от союзников: подробности

Западные санкции не разрушили экономику России. Более того, сейчас уже очевидно, что экономика агрессора восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось. Такое мнение высказала оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина, отметив что в 2024 году президент РФ Владимир Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну против Украины, сообщает The Hill.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Западные санкции не разрушили экономику России, а, скорее, изменили ее положение. Нефть, которая когда-то продавалась в Европу, теперь отправляется в Китай и Индию через флот "танкеров-призраков". В сентябре Россия получила 18 миллиардов долларов доходов от продажи нефти. Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну в 2024 году, и это только открытая часть бюджета. Украине повезет, если она получит 60 миллиардов долларов от всех своих союзников вместе взятых", — отмечает Юлия Латынина.

Как говорится в материале, экономика агрессора переживает этап восстановления. Ориентированный на Запад креативный класс в больших городах находится в тяжелом положении, но почти все остальные слои российского общества живут лучше. Бедняки из нищих российских регионов впервые зарабатывают хорошие деньги, вступая в армию. Если их убьют, их семьи получат деньги, о которых они и не мечтали. Зарплаты на военных заводах выросли, да и обычные зарплаты тоже выросли из-за нехватки рабочей силы, утверждает Латынана, отметив, что это "своего рода военное кейнсианство".

Читайте также на портале "Комментарии" — как Украина подготовилась к ударам по энергосистеме: чего выжидает РФ.



