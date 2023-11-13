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Путин выделил на войну вдвое больше, чем Украина получит от союзников: подробности

Российская журналистка Юлия Латынина заявила, что в 2024 году президент РФ Владимир Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну против Украины.

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Западные санкции не разрушили экономику России. Более того, сейчас уже очевидно, что экономика агрессора восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось. Такое мнение высказала оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина, отметив что в 2024 году президент РФ Владимир Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну против Украины, сообщает The Hill.

Путин выделил на войну вдвое больше, чем Украина получит от союзников: подробности

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Западные санкции не разрушили экономику России, а, скорее, изменили ее положение. Нефть, которая когда-то продавалась в Европу, теперь отправляется в Китай и Индию через флот "танкеров-призраков". В сентябре Россия получила 18 миллиардов долларов доходов от продажи нефти. Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну в 2024 году, и это только открытая часть бюджета. Украине повезет, если она получит 60 миллиардов долларов от всех своих союзников вместе взятых", — отмечает Юлия Латынина.


Как говорится в материале, экономика агрессора переживает этап восстановления. Ориентированный на Запад креативный класс в больших городах находится в тяжелом положении, но почти все остальные слои российского общества живут лучше. Бедняки из нищих российских регионов впервые зарабатывают хорошие деньги, вступая в армию. Если их убьют, их семьи получат деньги, о которых они и не мечтали. Зарплаты на военных заводах выросли, да и обычные зарплаты тоже выросли из-за нехватки рабочей силы, утверждает Латынана, отметив, что это "своего рода военное кейнсианство".

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Источник: https://thehill.com/opinion/international/4305675-ukraine-is-waking-up-to-reality/
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