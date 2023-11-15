США не хотят вводить дополнительные санкции против российской нефти: Bloomberg назвал причину

В последнее время Вашингтон ужесточает контроль над судами и компаниями, благодаря которым Россия продолжает торговлю нефтью, что приносит Кремлю большие доходы в казну. При этом США пока что не решаются на то, чтобы ввести какие-либо санкции, которые могли бы поднять цены. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала основательница энергетической консалтинговой фирмы Energy Aspects Амрита Сен, отметив при этом, что Вашингтон в настоящее время "зондирует почву" относительно уровня санкций, пишет "Bloomberg".

Россия продолжает торговать нефтью. Фото из открытых источников

В статье говорится, что избежание высоких цен остается ключевой задачей, причем бензин является наиболее важным для главы Белого дома Джо Байдена.

Стоит отметить, издание "WP" раскрыло детали масштабного скандала: Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть. Российская нефть через Турцию попадала на греческий НПЗ. Уже оттуда нефть продавали в Пентагон, несмотря на международные санкции.

Интересно, что недавно вышел также еще один занятный материал, в котором говорится, что именно Турция в разы нарастила импорт российской нефти, обойдя по этим показателям даже такие страны, как Индия и Китая, который ранее несмотря на западные санкции активно скопляли российское черное золото, тем самым помогая Россию удерживать ее экономику на плаву. Отмечается, что импорт российской нефти Urals в Турцию в ноябре достигнет нового рекордного уровня.

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Также издание "Комментарии" сообщало - несмотря на санкции лидер ЕС импортирует нефть из РФ: подробности скандала.



