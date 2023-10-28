12-й пакет санкций ЕС против РФ: стала известна страна, которая против усиления давления на Москву

Вполне прогнозируемо Венгрия заявила, что откажется согласовывать 12-й пакет санкций против России, если в ограничения попадут газовая, нефтяная и атомная сферы промышленности страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии отметил, его страна выступит против того, чтобы согласовывать то, что "противоречит национальным интересам" венгров.

"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести ущерб нашей государственной экономике", — заявил министр.

В частности, дипломат отметил, что Будапешт не считает необходимым продолжать санкционное давление против России. Более того, Венгрия, по его словам, не желает вносить в список ограничения тех людей, кто "сделал что-то хорошее" для его страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбана ждут невеселые перспективы: СМИ узнали, о реакции ЕС на бунтарскую политику Венгрии.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на сравнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана членства его страны в ЕС с советской оккупацией. По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Тем временем венгерские власти не только всячески блокируют помощь ЕС для Украины и расширение санкций против РФ, но и, похоже, решили поставить преграду на пути Швеции в НАТО. О чем говорит такая позиция официального Будапешта? Есть ли управа на пророссийские власти Венгрии, которые не скрывают своих симпатий к Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



