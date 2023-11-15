Данилов объяснил, в чем именно опасность Telegram: что нужно изменить

Анонимность и отсутствие какой-либо ответственности в Telegram помогает распространять российские пропагандистские месседжи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Facebook сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, указав, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов в Украине.

Telegram. Фото из открытых источников

"Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов – это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации", – отметил секретарь СНБО.

По его мнению, именно из-за возможности анонимно распространять вредоносные месседжи путинский режим активно использует Telegram-каналы с целью попыток дестабилизации ситуации внутри украинского общества.

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