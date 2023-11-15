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Данилов объяснил, в чем именно опасность Telegram: что нужно изменить

Главное требование к деятельности Telegram-каналов, это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов, отметил Данилов

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Анонимность и отсутствие какой-либо ответственности в Telegram помогает распространять российские пропагандистские месседжи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Facebook сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, указав, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов в Украине. 

Данилов объяснил, в чем именно опасность Telegram: что нужно изменить

Telegram. Фото из открытых источников

"Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов – это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации", – отметил секретарь СНБО.


По его мнению, именно из-за возможности анонимно распространять вредоносные месседжи путинский режим активно использует Telegram-каналы с целью попыток дестабилизации ситуации внутри украинского общества.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство жителей Украины с начала полномасштабной российской агрессии берут новости из Telegram, других социальных сетей, а также сайтов новостей. Число тех, кто черпает информацию из телевизора, стремительно уменьшилось. Такие данные демонстрирует опрос USAID/Internews. Между тем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что считает Telegram вредоносным приложением и даже не исключил его запрет в Украине. О чем говорят данные опроса и заявление Данилова? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — что скрывается за планом РФ затеять новый Майдан в Украине: на что направлена ИПСО Кремля и между кем россияне хотят посеять раскол.




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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02ZaomG6rcAtEYUWFQKDAKnCrdAFsp4NjnVXnU7azAdZLERL6tdjQ5jszqPgAcPpivl
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