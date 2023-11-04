Каким СМИ доверяют украинцы: почему власть намекает на запрет Telegram

Большинство жителей Украины с начала полномасштабной российской агрессии берут новости из Telegram, других социальных сетей, а также сайтов новостей. Число тех, кто черпает информацию из телевизора, стремительно уменьшилось. Такие данные демонстрирует опрос USAID/Internews. Между тем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что считает Telegram вредоносным приложением и даже не исключил его запрет в Украине. О чем говорят данные опроса и заявление Данилова? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Рост пользователей Telegram был подстегнут запуском единого телемарафона

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким мнением:

"Данные опроса отражают общемировой тренд: доля телевидения стремительно падает, его основной зритель – это люди возрастной категории 60+. Эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Что касается Telegram, то количество его пользователей в Украине стремительно увеличилось с началом полномаштабной войны. Я сама отношусь к категории людей, которые именно в 2022 году стали использовать эту социальную сеть в качестве основного источника получения актуальных новостей, то есть новостей в режиме реального времени. В этом и заключается привлекательность Telegram. Стремительный рост пользователей косвенно был подстегнут запуском единого телемарафона, который работал в условиях строгой военной цензуры и не удовлетворял общественный запрос на получение информации о реальном положении дел. Телеграмм-каналы смогли этот запрос удовлетворить".

Что касается уязвимости Telegram с точки зрения доступа третьих лиц к персональным данным пользователя, то эта проблема находится в сфере ответственности самого пользователя, считает эксперт.

"Если человек переживает, что социальная сеть ненадежна, он может использовать другую. Насколько мне известно, самой защищенной сетью на сегодняшний день считается Signal. Альтернатива есть всегда", – отмечает Анна Малкина.

Другое дело, продолжает она, что Telegram в Украине является уязвимым с точки зрения распространения неправдивой и манипулятивной информации, которая может угрожать национальной безопасности.

"Телеграмм-каналы не несут ответственности за достоверность информации, их невозможно поставить под государственный контроль, привлечь к ответственности. Поэтому неудивительно, что судьбой Telegram озаботился секретарь СНБО Данилов, – поясняет политолог. – Сложно сказать, насколько реальной является блокировка данного мессенджера в Украине. С одной стороны, такая мера вызовет всплеск негодования среди населения. С другой – если компетентными органами будет аргументированно доказана угроза национальной безопасности, исходящая от этого приложения, то данные риски будут оправданы".

Если и отключать Telegram, то – аргументировано

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко отмечает, что, когда ситуация ординарная, жизнь течет в привычном ключе, потребителям информации интересна ее полнота. И в такие времена рулит телевидение. Потому что там есть и видеоряд, и профессиональная озвучка, и прямые включения на фоне тех или иных событий. То есть, подается максимальная полнота картины, поясняет эксперт.

"А, когда происходят те или иные форс-мажоры или война, людям не так интересна полнота информации, как сама информация – как можно быстрее. Если звучат взрывы – людям важно быстро понять, с чем это связано. Падают обломки ракеты? Прилеты ракет или бомб? Или саперы уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы? И тут на первый план выходит не полнота информации, а ее скорость. Оперативность. Чтобы понимать — несет происходящее угрозу или нет", – рассказывает эксперт.

И в данном случае, подчеркивает он, телевидение уступает даже радио. Потому что по радио можно просто сообщить информацию, а по ТВ — сопроводить ее картинкой, что, включая монтаж, занимает определенное время.

"Потому соцсети, телеграмм-каналы, ютуб-каналы становятся так популярны в чрезвычайные времена, в военные времена. Они моментально дают информацию, – поясняет Сергей Дойко. – Но так как информация меняется быстро, ее появляется много, осмыслять ее становится тяжело. И это несет определенную угрозу, потому что важна информационная гигиена".

Наскоро "скушанный" информационный продукт может оказаться фейковым. И вызывать в итоге "несварение", акцентирует эксперт.

Комментируя заявления Данилова о якобы угрозе, исходящей от Telegram, Сергей Дойко вспомнил, как обсуждал с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком подобную угрозу, исходящую от TikTok для национальной безопасности Штатов. И он напомнил, что Bloomberg отмечал – американские специалисты в сфере кибербезопасности выражали обеспокоенность, что китайская компания, стоящая за TikTok, действительно, может иметь доступ к данным пользователей. Со всеми вытекающими…

"Напомню, что бывший гендиректор ВКонтакте Павел Дуров, который с 2014 года покинул РФ, уверял, что он никогда пользователей Telegram (это тоже его проект) не подставит. Но где гарантия? Где гарантия, что российские спецслужбы не имеют доступа к данной платформе, что позволит по той же геолокации (у многих ведь "тележка" установлена в смартфонах) определять ваше местоположение? Что кто-то не подглядывает за вашей перепиской, не вытаскивает личные данные? Так что тут действительно есть риски. И Данилов в чем-то прав. Наличие Telegram на устройствах украинцев может превратиться в угрозу. Или уже быть ей", – констатирует эксперт.

Но тут, подчеркивает он, должны разбираться профильные специалисты – по той же кибербезопасности. И если отключать данную платформу, как ранее у нас заблокировали российские соцсети и каналы, то – аргументировано. Возможно, как сделали в США с TikTok – запретить иметь данное приложение на устройствах госчиновникам.

"Но именно с внятными аргументами, – уверен Сергей Дойко. – А не потому, допустим, что некоторым из представителей власти не нравится, что украинцы всё меньше смотрят единый телемарафон и всё больше уходят в соцсети и телеграмм-каналы. Переориентировать потребителя может лишь качество и оперативность. А бороться с конкурентами путем их запретов – не выход".

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