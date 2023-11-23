У россиян есть продвижение вперед, готовят новые атаки: подробности от ISW

22 ноября российские оккупационные войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры подтвердили наступление оккупантов. Россияне сумели продвинуться к востоку от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). Также россияне завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики цитируя сообщения российского военного блогера отмечают, что российские войска немного продвинулись в районе Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной). При этом в ISW подчеркивают, что не нашли визуальных доказательств этого утверждения.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку и востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), а также в направлении Северска (19 км к югу от Кременной).

Кроме этого, украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские войска на Купянском направлении завершают перегруппировку сил и вскоре могут серьезно усилить темпы наступательных действий в этом районе.

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