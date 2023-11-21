В британской разведке рассказали, готова ли РФ к ударам зимой по Украине

Страна-агрессор уже накопила значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимы для атак на энергоинфраструктуру Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В Минобороны Великобритании отмечают, в период с 18 по 19 ноября 2023 года Россия запустила около 50 БПЛА "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Они были запущены волнообразно из Курска и из Краснодара.

Одной из целей России, вероятно, было ослабить украинскую противовоздушную оборону, чтобы сформировать поле боя в преддверии любой скоординированной зимней кампании по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Россия уже почти два месяца воздерживается от запуска своих главных крылатых ракет воздушного базирования из своего парка тяжелых бомбардировщиков, что, вероятно, позволило ей накопить значительные запасы этого оружия, отметили в МО Британии.

В британской разведке считают, что российские войска с высокой вероятностью применит эти ракеты, если повторит прошлогоднюю попытку уничтожить критически важную национальную инфраструктуру Украины, считают в британском ведомстве.

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