Может ли Россия изменить мнение Запада о войне в Украине: о чем говорят новые заявления Путина

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попытался оправдать нападение на Украину тем, что якобы "сыграли социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". Он также уверяет, что до 2014 года якобы не верил в возможность "такого конфликта между Россией и Украиной". Тем временем, Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупреждают, что, если война в Украине будет заморожена, РФ сможет подготовить свои сухопутные силы для атаки по странам НАТО через пять лет. Путин же продолжает корчить из себя миротворца и рвется принять участие 22 ноября в виртуальном саммите G20, организатором которого являются власти Индии. Есть ли у Путина шансы переломить западное мнение касательно российско-украинской войны? Может ли сыграть свою роль потепление американо-китайских отношений после встречи 15 ноября Джо Байдена и Си Цзиньпина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вряд ли ближайшие 5-10 лет РФ изменит ситуацию в лучшую для себя сторону

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"На комментарии Путина, других представителей российской элиты, что они якобы не собирались нападать на Украину, но (и далее перечень возможных вариантов), не следует обращать внимания. Это традиционные для них блеф, манипуляции, которые были, есть и будут. Целью России было и остается – дестабилизация мира путем создания горячих точек. Именно так эта страна влияла и хочет влиять на мировую политику".

По словам эксперта, война РФ против Украины – это была попытка Путина создать биполярный мир. И ему это удалось. Вот только в противовес Западному миру во главе с США выступает теперь не Россия, как надеялся Путин, а Китай.

является сейчас серьезным вызовом для РФ. Там не могут не понимать, что у них продолжат снижаться промышленные возможности (включая ВПК), может существенно подорваться товарооборот. А исключительно на своих ресурсах Россия войну не вывезет", – поясняет Валерий Клочок. "Потепление отношений между Китаем и США

Он призывает внимательно следить за тем, какие межправительственные договора будут заключаться между США и КНР. Есть надежда, считает эксперт, что сотрудничество между ними будет нарастать, на фоне чего стремительно станут снижаться возможности (в том числе — военные) РФ. Как следствие, в ближайшие месяцы интенсивность огня на фронте может существенно снизится. В то же время, говорить о завершении войны пока не приходится, уверен эксперт.

"Что касается обсуждаемой публикации DGAP, это скорее позитивная для Украины история. Четкий сигнал западным налогоплательщикам, почему нужно не просто продолжать, но и наращивать помощь нашей стране. Сделав всё, чтобы РФ в перспективе не смогла восстановить силы для новой агрессии – как против Украины, так и против стран НАТО", – акцентирует Валерий Клочок.

По его мнению, следует также обратить внимание на публикацию президента США Джо Байдена, которая вышла на днях в Washington Post. В ней глава Белого дома акцентировал, что помощь Украине – это инвестиция в безопасность собственно Штатов. Возможность не отправлять своих граждан на войну, как это было во время Второй мировой.

"Учитывая вышесказанное, вряд ли Россия сможет изменить мнение Запада о происходящем. Как и сохраниться как мощный геополитический игрок. Последнее ей пока отчасти удается. Но беря во внимание всё ту же недавнюю встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина, вряд ли ближайшие 5-10 лет Россия сможет изменить ситуацию в лучшую для себя сторону на мировой арене", – резюмирует Валерий Клочок.

Со стороны западных государств отношение к Путину точно не станет лучше

То, что Путин пытается рассказать, будто до 2014 года не планировал нападать на Украину – чушь, уверен экономический и политический эксперт Борис Кушнирук.

"Путинская речь на Конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году стала своеобразным предупреждением о планах Кремля по созданию своеобразного СССР 2.0. Уже в 2008-м случилась российско-грузинская война. Стало окончательно ясно, что Путин попытается восстановить Российскую империю, по крайней мере, в границах Советского Союза. И уже тогда я написал статью о том, что большая война – неминуема. И что РФ делает ставку на, как минимум, ликвидацию Украинской государственности", – подчеркивает эксперт.

Так что, продолжает он, начало российской агрессии против Украины в 2014-м – не случайность. Была тщательно подготовлена операция. Но она, отмечает Борис Кушнирук, не удалась в полном объеме, потому что Путин рассчитывал совершить ее, прежде всего, силами ФСБ. Попытаться сыграть в "ихтамнет". Всё должно было делаться через профинансированные группы, которые захватывали бы админздания на юго-востоке с целью создать т.н. "Новороссию". Но удалось лишь захватить Крым (и то – с помощью вооруженных сил), а также часть Донбасса. Там, где не брали участие российские войска, у агрессора ничего и не получилось. После чего началась уже подготовка до полномасштабного вторжения.

Так что ни о каком миротворчестве со стороны России речи не идет, акцентирует эксперт.

"Со стороны западных государств отношение к Путину точно не станет лучше. Произошел четкий слом позиций. У Запада есть понимание, что с Путиным нельзя иметь дело. И это важный фактор геополитики. Путин стал нерукопожимаемым для европейцев, американцев, канадцев и их союзников. Никто из них с ним иметь дела не будет. И это болезненная ситуация для российских элит. Ведь пока Путин при власти, все они автоматически остаются токсичными", – поясняет Борис Кушнирук.

По его словам, возьмет ли Путин участие в саммите G20 через видеосвязь – в значительной мере зависит от организатора (Индии).

"Но даже если она согласиться, лидеры западных стран могут демонстративно оставить встречу, – прогнозирует эксперт. – И для Индии это точно станет проблемой. Согласиться на путинское участие она может лишь за некие "плюшки", обещанные Кремлем. Но это будет лишь демонстрация разделения G20, когда западные лидеры (а я в этом уверен) публично покинут мероприятие, если туда попытаются подключить Путина".

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