Может ли Россия изменить мнение Запада о войне в Украине: о чем говорят новые заявления Путина

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попытался оправдать нападение на Украину тем, что якобы "сыграли социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". Он также уверяет, что до 2014 года якобы не верил в возможность "такого конфликта между Россией и Украиной". Тем временем, Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупреждают, что, если война в Украине будет заморожена, РФ сможет подготовить свои сухопутные силы для атаки по странам НАТО через пять лет. Путин же продолжает корчить из себя миротворца и рвется принять участие 22 ноября в виртуальном саммите G20, организатором которого являются власти Индии. Есть ли у Путина шансы переломить западное мнение касательно российско-украинской войны? Может ли сыграть свою роль потепление американо-китайских отношений после встречи 15 ноября Джо Байдена и Си Цзиньпина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:
По словам эксперта, война РФ против Украины – это была попытка Путина создать биполярный мир. И ему это удалось. Вот только в противовес Западному миру во главе с США выступает теперь не Россия, как надеялся Путин, а Китай.
Он призывает внимательно следить за тем, какие межправительственные договора будут заключаться между США и КНР. Есть надежда, считает эксперт, что сотрудничество между ними будет нарастать, на фоне чего стремительно станут снижаться возможности (в том числе — военные) РФ. Как следствие, в ближайшие месяцы интенсивность огня на фронте может существенно снизится. В то же время, говорить о завершении войны пока не приходится, уверен эксперт.
По его мнению, следует также обратить внимание на публикацию президента США Джо Байдена, которая вышла на днях в Washington Post. В ней глава Белого дома акцентировал, что помощь Украине – это инвестиция в безопасность собственно Штатов. Возможность не отправлять своих граждан на войну, как это было во время Второй мировой.
То, что Путин пытается рассказать, будто до 2014 года не планировал нападать на Украину – чушь, уверен экономический и политический эксперт Борис Кушнирук.
Так что, продолжает он, начало российской агрессии против Украины в 2014-м – не случайность. Была тщательно подготовлена операция. Но она, отмечает Борис Кушнирук, не удалась в полном объеме, потому что Путин рассчитывал совершить ее, прежде всего, силами ФСБ. Попытаться сыграть в "ихтамнет". Всё должно было делаться через профинансированные группы, которые захватывали бы админздания на юго-востоке с целью создать т.н. "Новороссию". Но удалось лишь захватить Крым (и то – с помощью вооруженных сил), а также часть Донбасса. Там, где не брали участие российские войска, у агрессора ничего и не получилось. После чего началась уже подготовка до полномасштабного вторжения.
Так что ни о каком миротворчестве со стороны России речи не идет, акцентирует эксперт.
По его словам, возьмет ли Путин участие в саммите G20 через видеосвязь – в значительной мере зависит от организатора (Индии).
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