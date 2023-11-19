Путин заявил, что не верил в войну против Украины: назвал причины начала военного конфликта

Президент России Владимир Путин рассказал, что, по его мнению, изменило ситуацию и привело к войне в Украине. Российский президент утверждает, что до 2014 года не мог поверить, что в Украине будет война.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге рассказал о войне в Украине. Российский президент высказал очередной пропагандистский тезис и сказал, что ключевую роль в начале войны "сыграли социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". По словам Путина, он до 2014 года якобы не верил в возможность войны в Украине.

"До 2014 года я даже представить не мог, что возможен такой конфликт между Россией и Украиной", — сказал Путин и добавил, что если бы ему сказали до 2014 года о таком конфликте, он бы ответил: "Вы что с ума сошли?".

Отрывок из выступления Путина со словами, что он не мог представить войну в Украине опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который в сообщении спросил, не является ли Путин безумцем.

Кроме того, Путин заявил, что "многие другие образованные, компетентные и талантливые люди" в России не думали разрешать конфликт силой. По его словам, такие люди имели свою точку зрения, однако якобы " не понимали, что происходит".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц назвал первый шаг, который должен сделать Путин для мира в Украине.

Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая цинично объяснила, почему Россия напала на Украину. По ее словам, в этой ситуации российский народ должен благодарить президента РФ Владимира Путина.