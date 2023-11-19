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Путин заявил, что не верил в войну против Украины: назвал причины начала военного конфликта

Владимир Путин назвал причины, ставшие ключевыми факторами для начала войны в Украине.

сегодня, 10:25 comments1350
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин рассказал, что, по его мнению, изменило ситуацию и привело к войне в Украине. Российский президент утверждает, что до 2014 года не мог поверить, что в Украине будет война.

Путин заявил, что не верил в войну против Украины: назвал причины начала военного конфликта

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге рассказал о войне в Украине. Российский президент высказал очередной пропагандистский тезис и сказал, что ключевую роль в начале войны "сыграли социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". По словам Путина, он до 2014 года якобы не верил в возможность войны в Украине.


"До 2014 года я даже представить не мог, что возможен такой конфликт между Россией и Украиной", — сказал Путин и добавил, что если бы ему сказали до 2014 года о таком конфликте, он бы ответил: "Вы что с ума сошли?".

Отрывок из выступления Путина со словами, что он не мог представить войну в Украине опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который в сообщении спросил, не является ли Путин безумцем.

Кроме того, Путин заявил, что "многие другие образованные, компетентные и талантливые люди" в России не думали разрешать конфликт силой. По его словам, такие люди имели свою точку зрения, однако якобы "не понимали, что происходит".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц назвал первый шаг, который должен сделать Путин для мира в Украине.

Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая цинично объяснила, почему Россия напала на Украину. По ее словам, в этой ситуации российский народ должен благодарить президента РФ Владимира Путина.



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