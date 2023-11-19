Путин заявил, что не верил в войну против Украины: назвал причины начала военного конфликта

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин рассказал, что, по его мнению, изменило ситуацию и привело к войне в Украине. Российский президент утверждает, что до 2014 года не мог поверить, что в Украине будет война.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге рассказал о войне в Украине. Российский президент высказал очередной пропагандистский тезис и сказал, что ключевую роль в начале войны "сыграли социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". По словам Путина, он до 2014 года якобы не верил в возможность войны в Украине.
Отрывок из выступления Путина со словами, что он не мог представить войну в Украине опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который в сообщении спросил, не является ли Путин безумцем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц назвал первый шаг, который должен сделать Путин для мира в Украине.
Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая цинично объяснила, почему Россия напала на Украину. По ее словам, в этой ситуации российский народ должен благодарить президента РФ Владимира Путина.
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