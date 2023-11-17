logo

BTC/USD

36396.19

ETH/USD

1957.74

LTC/USD

70.36

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пришли ли к пониманию Байден и Си Цзиньпин: какие плюсы от переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Пришли ли к пониманию Байден и Си Цзиньпин: какие плюсы от переговоров

Положительный эффект от встречи США и КНР в том, что стороны дали понять, что в ближайшее время не собираются воевать друг с другом

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, состоявшаяся 15 ноября в Сан-Францискогде проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) остается топ-темой для обсуждения. Байден считает ее продуктивнойв Госдепе называют Китай союзникомСи Цзиньпин якобы дал обещаниечто в ближайшие годы не вторгнется на Тайвань, который называет "потенциально опасной проблемой" в отношениях между КНР и СШАПри этом касательно войн в Украине и на Ближнем Востоке, которые также обсуждались, позиция Китая расходится с позицией США, хоть на официальном уровне выражается весьма размытоКак оцениваете итоги встречи, исходя из заявлений и кулуарных предположений вокруг нее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Пришли ли к пониманию Байден и Си Цзиньпин: какие плюсы от переговоров

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Сказанное Байденом отображает истинные итоги переговоров

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:


"Итоги переговоров подвел Байден, когда вскоре после них подтвердил свое предыдущее заявление, что Си является диктаторомЭто можно списывать на то, что президент США погорячился. Но Байден, в принципе, не особо горячится. И сказанное им (и уже вызвавшее ноту протеста со стороны МИД КНРотображает истинные итоги переговоров… По сообщениям моих знакомых (как из Китая, так и из США), на встрече стороны просто констатировали свои позиции, которые и так известны. И практически никаких пересечений, кроме экономических, там нет".

Китай, по мнению эксперта, точно будет и далее поддерживать российскую экономику. Та выживает в основном за счет экспорта углеводородов в КНР и Индию. И пока это продолжается – РФ имеет возможность продолжать боевые действия против Украины.

"Положительный эффект от встречи один – США и КНР дали понять (и это оценка, в том числе, китайских и американских дипломатов), что в ближайшее время не собираются воевать друг с другом. То есть, мировой войны не будет", – констатирует Виктор Савинов.

Есть вероятность, что КНР прислушается к рекомендациям США снизить активность в поддержке России

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко акцентирует, что страны АТЭС – это более 60% мирового ВВП и примерно половина всей мировой торговли. Соответственно, решения, принятые на Саммите и достигнутые там договоренности, будут влиять на международную политику и экономику в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

"Появление на этом Саммите лидера Китая и встреча его с президентом США, на мой взгляд, говорят о том, что стороны находятся в ситуации, когда ориентация на достижение компромиссов имеет высший приоритет над эскалацией конфликтов. Тот факт, что переговоры проходили на территории США, а не нейтральной страны, свидетельствует о заинтересованности Китая сохранять Status Quo в отношениях и восстановить снизившиеся за последний год объемы товарооборота как с Америкой, так и с её европейскими партнерами", – считает Юрий Гаврилечко.

Он напоминает, что внешнеэкономическая деятельность Китай — США+ЕС примерно в 8 раз превосходит аналогичный показатель Китай-РФ. И терять такие возможности Китай точно не собирается, подчеркивает эксперт. Особенно если учесть резкое торможение проекта Нового Шелкового Пути, в которое уже вложено более $1 трлн.

"Следовательно, есть вероятность, что КНР прислушается к рекомендациям США снизить активность в поддержке России. Так что для Украины итоги встречи можно назвать скорее позитивными. Впрочем, пока нет данных о встречных рекомендациях Китая, утверждать что-то со 100%-ной вероятностью сложно", – заключает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина: о чем договорились.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!