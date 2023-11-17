Пришли ли к пониманию Байден и Си Цзиньпин: какие плюсы от переговоров

Встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, состоявшаяся 15 ноября в Сан-Франциско, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) остается топ-темой для обсуждения. Байден считает ее продуктивной, в Госдепе называют Китай союзником. Си Цзиньпин якобы дал обещание, что в ближайшие годы не вторгнется на Тайвань, который называет "потенциально опасной проблемой" в отношениях между КНР и США. При этом касательно войн в Украине и на Ближнем Востоке, которые также обсуждались, позиция Китая расходится с позицией США, хоть на официальном уровне выражается весьма размыто. Как оцениваете итоги встречи, исходя из заявлений и кулуарных предположений вокруг нее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Сказанное Байденом отображает истинные итоги переговоров

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

Это можно списывать на то, что президент США погорячился. Но Байден, в принципе, не особо горячится. И сказанное им (и уже вызвавшее ноту протеста со стороны МИД КНР отображает истинные итоги переговоров… По сообщениям моих знакомых (как из Китая, так и из США), на встрече стороны просто констатировали свои позиции, которые и так известны. И практически никаких пересечений, кроме экономических, там нет". "Итоги переговоров подвел Байден, когда вскоре после них подтвердил свое предыдущее заявление, что Си является диктатором

Китай, по мнению эксперта, точно будет и далее поддерживать российскую экономику. Та выживает в основном за счет экспорта углеводородов в КНР и Индию. И пока это продолжается – РФ имеет возможность продолжать боевые действия против Украины.

"Положительный эффект от встречи один – США и КНР дали понять (и это оценка, в том числе, китайских и американских дипломатов), что в ближайшее время не собираются воевать друг с другом. То есть, мировой войны не будет", – констатирует Виктор Савинов.

Есть вероятность, что КНР прислушается к рекомендациям США снизить активность в поддержке России

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко акцентирует, что страны АТЭС – это более 60% мирового ВВП и примерно половина всей мировой торговли. Соответственно, решения, принятые на Саммите и достигнутые там договоренности, будут влиять на международную политику и экономику в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

"Появление на этом Саммите лидера Китая и встреча его с президентом США, на мой взгляд, говорят о том, что стороны находятся в ситуации, когда ориентация на достижение компромиссов имеет высший приоритет над эскалацией конфликтов. Тот факт, что переговоры проходили на территории США, а не нейтральной страны, свидетельствует о заинтересованности Китая сохранять Status Quo в отношениях и восстановить снизившиеся за последний год объемы товарооборота как с Америкой, так и с её европейскими партнерами", – считает Юрий Гаврилечко.

Он напоминает, что внешнеэкономическая деятельность Китай — США+ЕС примерно в 8 раз превосходит аналогичный показатель Китай-РФ. И терять такие возможности Китай точно не собирается, подчеркивает эксперт. Особенно если учесть резкое торможение проекта Нового Шелкового Пути, в которое уже вложено более $1 трлн.

"Следовательно, есть вероятность, что КНР прислушается к рекомендациям США снизить активность в поддержке России. Так что для Украины итоги встречи можно назвать скорее позитивными. Впрочем, пока нет данных о встречных рекомендациях Китая, утверждать что-то со 100%-ной вероятностью сложно", – заключает эксперт.

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