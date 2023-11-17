Пришли ли к пониманию Байден и Си Цзиньпин: какие плюсы от переговоров

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, состоявшаяся 15 ноября в Сан-Франциско, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) остается топ-темой для обсуждения. Байден считает ее продуктивной, в Госдепе называют Китай союзником. Си Цзиньпин якобы дал обещание, что в ближайшие годы не вторгнется на Тайвань, который называет "потенциально опасной проблемой" в отношениях между КНР и США. При этом касательно войн в Украине и на Ближнем Востоке, которые также обсуждались, позиция Китая расходится с позицией США, хоть на официальном уровне выражается весьма размыто. Как оцениваете итоги встречи, исходя из заявлений и кулуарных предположений вокруг нее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:
Китай, по мнению эксперта, точно будет и далее поддерживать российскую экономику. Та выживает в основном за счет экспорта углеводородов в КНР и Индию. И пока это продолжается – РФ имеет возможность продолжать боевые действия против Украины.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко акцентирует, что страны АТЭС – это более 60% мирового ВВП и примерно половина всей мировой торговли. Соответственно, решения, принятые на Саммите и достигнутые там договоренности, будут влиять на международную политику и экономику в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
Он напоминает, что внешнеэкономическая деятельность Китай — США+ЕС примерно в 8 раз превосходит аналогичный показатель Китай-РФ. И терять такие возможности Китай точно не собирается, подчеркивает эксперт. Особенно если учесть резкое торможение проекта Нового Шелкового Пути, в которое уже вложено более $1 трлн.
Читайте также на портале "Комментарии" — итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина: о чем договорились.
Обсуждения
Новости