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Байден рассказал, чем закончились переговоры с Си Цзиньпином и доверяет ли он теперь главе КНР

Джо Байден сказал, о чем договорился с Си Цзиньпином

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден считает встречу с лидером КНР Си Цзиньпином "конструктивной и продуктивной", указав, что лидеры договорились, в частности, о восстановлении военных связей, борьбе с наркотиками. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джо Байден сделал во время пресс-конференции, сообщает "CNN".

Байден рассказал, чем закончились переговоры с Си Цзиньпином и доверяет ли он теперь главе КНР

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

При этом глава Белого дома назвал переговоры с Си "одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий", которые были ранее.


"Мы не всегда соглашались", — подтвердил Байден.

Журналисты спросили у Джо Байдена, доверяет ли он после переговоров Си Цзиньпину, на что тот ответил: "Доверяй, но проверяй, как говорит старая поговорка. Именно так я и делаю".                                                

Президент США охарактеризовал отношения между Вашингтоном и Пекином как "конкурентные".

При этом Байден назвал своей обязанностью в ходе переговоров найти то, что может объединить США и Китай, решить в ходе диалоге все спорные вопросы и тем самым избежать большого конфликта. 

Говоря о Си Цзиньпине, он сказал, что хорошо его знает, как человека и поэтому может сказать, что у него другой взгляд на многие вещи и он откровенно об этом говорит.

Читайте также на портале "Комментарии" — не прошло и пары часов после переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином, как американский президент снова назвал своего китайского коллегу диктатором. Об этом пишет "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты поделилась ожиданиями от встречи Байдена и Си: почему именно сейчас делегация Украины прибыла в США.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/joe-biden-xi-jinping-meeting-11-15-23/h_36cf373ce4f05244ae024475b902922d
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