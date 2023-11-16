Байден рассказал, чем закончились переговоры с Си Цзиньпином и доверяет ли он теперь главе КНР

Президент США Джо Байден считает встречу с лидером КНР Си Цзиньпином "конструктивной и продуктивной", указав, что лидеры договорились, в частности, о восстановлении военных связей, борьбе с наркотиками. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джо Байден сделал во время пресс-конференции, сообщает "CNN".

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

При этом глава Белого дома назвал переговоры с Си "одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий", которые были ранее.

"Мы не всегда соглашались", — подтвердил Байден.

Журналисты спросили у Джо Байдена, доверяет ли он после переговоров Си Цзиньпину, на что тот ответил: "Доверяй, но проверяй, как говорит старая поговорка. Именно так я и делаю".

Президент США охарактеризовал отношения между Вашингтоном и Пекином как "конкурентные".

При этом Байден назвал своей обязанностью в ходе переговоров найти то, что может объединить США и Китай, решить в ходе диалоге все спорные вопросы и тем самым избежать большого конфликта.

Говоря о Си Цзиньпине, он сказал, что хорошо его знает, как человека и поэтому может сказать, что у него другой взгляд на многие вещи и он откровенно об этом говорит.

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