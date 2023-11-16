logo

BTC/USD

37404.27

ETH/USD

2049.80

LTC/USD

73.81

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Байден после переговоров снова назвал Си Цзиньпина диктатором
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден после переговоров снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США заявил, что Си есть диктатором, потому что он руководит коммунистической страной

сегодня, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Не прошло и пары часов после переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином, как американский президент снова назвал своего китайского коллегу диктатором. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Байден после переговоров снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что сам Байден не планировал говорить о том, что Си Цзиньпин – диктатор, но журналисты напомнили его июньское выражение о главе КНР, что тогда вызвало резонанс в СМИ, а также гневную реакцию со стороны официального Пекина. Представители масс-медиа поинтересовались у Байдена – будет ли он и дальше описывать Си Цзиньпина, как диктатора. На это президент США ответил, что Си действительно диктатор, но только в том смысле, что он руководит коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от американского.


Отметим, Байден и Си Цзиньпин провели переговоры в США. В частности, по итогам переговоров глава КНР заявил, что "конфликт Китая и США повлёк бы за собой невыносимые последствия, а мир достаточно велик для процветания обеих стран".

Ранее портал "Комментарии" анализировал предстоящие расклады перед встречей Байдена и Си Цзиньпина. В частности, интересовался у экспертов, есть ли вероятность, что Байден затронет в беседе с Си вопрос российско-украинской войны, убедив китайского лидера, если не совсем отказаться от поддержки путинского режима, то хотя бы значительно снизить эту самую поддержку? Чего ждать (и ждать ли) Украине от этой встречи? 

Читайте также на портале "Комментарии" — ожидания от встречи Байдена и Си: почему именно сейчас делегация Украины прибыла в США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/joe-biden-xi-jinping-meeting-11-15-23/h_6de82af764923840c76b19b9e18f4de6
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!