Байден после переговоров снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Не прошло и пары часов после переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином, как американский президент снова назвал своего китайского коллегу диктатором. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что сам Байден не планировал говорить о том, что Си Цзиньпин – диктатор, но журналисты напомнили его июньское выражение о главе КНР, что тогда вызвало резонанс в СМИ, а также гневную реакцию со стороны официального Пекина. Представители масс-медиа поинтересовались у Байдена – будет ли он и дальше описывать Си Цзиньпина, как диктатора. На это президент США ответил, что Си действительно диктатор, но только в том смысле, что он руководит коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от американского.

Отметим, Байден и Си Цзиньпин провели переговоры в США. В частности, по итогам переговоров глава КНР заявил, что "конфликт Китая и США повлёк бы за собой невыносимые последствия, а мир достаточно велик для процветания обеих стран".

Ранее портал "Комментарии" анализировал предстоящие расклады перед встречей Байдена и Си Цзиньпина. В частности, интересовался у экспертов, есть ли вероятность, что Байден затронет в беседе с Си вопрос российско-украинской войны, убедив китайского лидера, если не совсем отказаться от поддержки путинского режима, то хотя бы значительно снизить эту самую поддержку? Чего ждать (и ждать ли) Украине от этой встречи?

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